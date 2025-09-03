Apple to ROLLOT nueva actualización pronto cuando el iPhone 12 se vuelve un poco menos radiactivo







Apple está configurado para lanzar una actualización de software para el iPhone 12 En toda la Unión Europea para reducir la potencia de los transmisores de los dispositivos, después de que Bruselas confirmó que el teléfono no cumple con los estándares de salud. La actualización, que se implementará «en las próximas semanas», corresponde a un cambio realizado en 2023 en Francia basado en pruebas de la Autoridad de Radio Francesa ANFR.

«Continuamos en desacuerdo con el enfoque de las pruebas de ANFR, pero respetamos la decisión», dijo Apple. «Los usuarios pueden continuar usando su iPhone 12 con plena confianza, como siempre». ANFR detuvo las ventas del iPhone 12 en septiembre de 2023 debido al excesivo electromagnético emisiones absorbidas por el cuerpo humano al sostener el teléfono. Apple emitió una actualización para corregir esto, pero se aplicó solo en Francia.

