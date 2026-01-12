Apple, Samsung y Xiaomi se unen contra la India

Jacarta – India planea exigir a los fabricantes de teléfonos inteligentes que compartan el código fuente con el gobierno y realicen algunos cambios de software como parte de una serie de medidas de seguridad nacional.

Esto provocó inmediatamente la oposición de Manzana Y Samsung. Las empresas de tecnología dicen que el conjunto de estándares de seguridad 83, que también incluye el requisito de notificar a los gobiernos sobre actualizaciones importantes de software, no tiene precedentes globales y corre el riesgo de revelar detalles confidenciales.

El plan es parte de los esfuerzos del primer ministro indio, Narendra Modi, para mejorar la seguridad de los datos de los usuarios a medida que aumentan el fraude en línea y las violaciones de datos personales en el segundo mercado de teléfonos inteligentes más grande del mundo, o casi 750 millones de unidades de teléfonos inteligentes.

El Ministro de Tecnología e Información de la India, S. Krishnan, dijo que «cualquier preocupación legítima de la industria se abordará con una mente abierta», aunque dijo que era «demasiado pronto para interpretar más».

«En este momento no podemos hacer más comentarios debido a las consultas en curso con las empresas de tecnología sobre la propuesta», dijo, citado en el sitio web. ReutersLunes 12 de enero de 2026.

Apple y Google de EE. UU., Samsung de Corea del Sur y Xiaomi de China, así como MAIT, el grupo industrial indio que representa a las empresas, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Los requisitos del gobierno indio han irritado anteriormente a las empresas de tecnología. El mes pasado, el gobierno retiró una orden que exigía aplicaciones estatales de ciberseguridad en los teléfonos móviles en medio de preocupaciones sobre la vigilancia.

Sin embargo, el gobierno abandonó el cabildeo el año pasado y exigió pruebas estrictas para las cámaras de seguridad debido a preocupaciones sobre el espionaje chino. Xiaomi y Samsung, cuyos teléfonos inteligentes utilizan el sistema operativo Android de Google, poseen respectivamente el 19 y el 15 por ciento del mercado indio.

Mientras tanto, Apple representa sólo el 5 por ciento, según estimaciones de Counterpoint Research. Uno de los requisitos más sensibles de los nuevos Requisitos de Garantía de Seguridad de las Telecomunicaciones de la India es el acceso al código fuente: las instrucciones de programación fundamentales que hacen que un teléfono funcione.

Este código será analizado y posiblemente probado en laboratorios indios designados, según el documento. La propuesta de la India también exige que las empresas realicen cambios de software para permitir la eliminación de aplicaciones preinstaladas y bloquear el uso de la cámara y el micrófono en segundo plano para «evitar el uso malicioso».