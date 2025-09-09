Apple presenta iPhone 17, iPhone Air: Precios, fecha de lanzamiento anunciada

Manzana levantó el telón de este año iPhone 17 modelos, incluido lo que promocionó como el teléfono inteligente más delgado que la compañía haya hecho, el Aire de iPhone. En general, los nuevos modelos son más potentes y duraderos, según Apple, y tienen un precio en línea con el iPhone 16S de generación previa.

El evento del 9 de septiembre, promovido con el lema «Awe Dropping», es el mayor lanzamiento de productos del año en el Coloso Tech del año, programado para llevar productos a la cartera minorista antes de la temporada de compras navideñas.

Apple introdujo tres nuevos teléfonos inteligentes: iPhone 17, iPhone 17 Pro y el iPhone Air. El aire, que comienza en $ 999, tiene un diseño ultrafino que tiene solo 5.6 milímetros de espesor, aproximadamente 28% más delgado que el iPhone 16 estándar. Las compensaciones para el aire, que tiene una pantalla de 6.5 pulgadas, incluyen una duración de batería relativamente más corta, una sola cámara trasera y sin soporte para tarjetas SIM físicas (que requieren una virtual p.ej).

El iPhone Air 17 es un «cambio de juego» que proporciona «rendimiento profesional en un diseño increíblemente delgado y ligero», dijo el jefe de Apple, Tim Cook, en un video grabado que se muestra durante la presentación.

Los precios iniciales de los teléfonos nuevos son notablemente más altos que los modelos predecesores de Apple, aunque los iPhone 17s ahora incluyen una línea de base de 256 gigabytes de memoria (en comparación con 128 GB para el iPhone 16).

El iPhone 17 de base, con una pantalla de 6.3 pulgadas, comienza en $ 799 con 256 GB de memoria, un aumento de precio de $ 100 (un 13%más) en comparación con el modelo estándar 16.

A modo de comparación, los precios de la lista de Los modelos de iPhone 16 introducidos hace un año Con 128 GB de memoria fueron $ 799 (iPhone 16), $ 899 (16 más), $ 999 (iPhone 16 Pro) y $ 1,199 (iPhone 16 Pro Max). Esos precios eran en su mayoría En línea con los de la familia iPhone 15 lanzada en 2023.

Este año, Apple ha enfrentado costos más altos debido a los aranceles del presidente Trump sobre países como China e India. La compañía reportó $ 800 millones en costos relacionados con la tarifa en el trimestre de junio de 2025 y espera alrededor de $ 1.1 mil millones en gastos de tarifa para el trimestre de septiembre.

Junto con la línea del iPhone 17, Apple anunció productos que incluyen AirPods Pro 3 ($ 249) con cancelación de ruido activo, duración de la batería de 8 horas y una función de traducción en vivo; el Apple Watch SE (a partir de $ 249); y el Apple Watch Ultra 3 ($ 799 y más.