Apple posponiendo ‘The Savant’ después de Charlie Kirk es un gran error

En una decisión impactante, Apple TV+ tiene pospuso el estreno de la serie dramática de Jessica Chastain «The Savant», Ofreciendo otro ejemplo escalofriante de cómo los gigantes comerciales se asustan de la administración Trump y se inclinan ante la presión antes de que exista. La serie había sido programada para estrenarse el 26 de septiembre.

«Después de una cuidadosa consideración, hemos tomado la decisión de posponer»El sabio«», Dijo un portavoz de Apple TV+ en un comunicado a Variedad. «Agradecemos su comprensión y esperamos lanzar la serie en una fecha futura».

Basado en el artículo de Cosmopolitan 2019 «¿Es posible detener un tiroteo masivo antes de que suceda?» «The Savant» sigue a Jodi Goodwin (Chastain), un investigador de alto secreto (y un veterano) que, como empleado de la alianza anti-odio ficticia, se infiltra en los grupos de odio en línea en un esfuerzo por detener los ataques a gran escala del terrorismo interno. La serie, adaptada por Melissa James Gibson, se basa en la mujer real perfilada en la historia de Cosmo, pero oculta cuidadosamente su identidad. En el programa, Jodi vive en un suburbio de Cincinnati, y su esposo, Charlie (Nnamdi Asomugha), que es negro, se despliega en el extranjero.

Habiendo visto la serie de ocho episodios para su revisión, que estaba establecida para estar bajo un embargo hasta el 25 de septiembre, está claro que «The Savant» es precisamente el tipo de programa que Estados Unidos necesita en este momento. Mira a un sector de personas masculinas en su mayoría blancas que creen que Estados Unidos les pertenece. Impulsados ​​por el odio, la intolerancia, la xenofobia y la misoginia, hablan cruelmente y con franqueza en línea sobre la promulgación de daños y violencia hacia las personas o «otros» que consideran indignos de estar en «su» país. En ninguna parte del programa menciona el nombre de Donald Trump, y aparte de representar a los nacionalistas blancos en una luz negativa, «The Savant» es un estudio de carácter sencillo y no controvertido, y una thriller bien ritda, sobre una mujer que intenta detener el terrorismo doméstico.

Parece absolutamente enloquecedor que Apple TV+ lograra tal movimiento, especialmente siguiendo el desastre que ABC y su empresa matriz Disney enfrentaron después Yanking «¡Live Jimmy Kimmel!» Fuera del aire el 17 de septiembre, luego de sus comentarios fríos pero justos después de la muerte de Charlie Kirk. Al igual que Disney/ABC, parece que Apple TV+ está encogido para una administración presidencial que parece estar más preocupada por su propio diálogo y puntos de vista. Como sugiere «The Savant», si continuamos existiendo en las aspiradoras, no estamos dispuestos a escuchar y escuchar a los demás mientras usamos hechos lógicos y sólidos, entonces somos parte del problema.

«The Savant» tiene éxito porque tiene un espejo hasta la actual Sociedad Americana, reflexionando a nosotros y dónde estamos actualmente. El medio de la televisión es muy hermoso, porque, a través de sus capacidades de narración de cuentos, puede llegar a las personas en todos los ámbitos de la vida y conectarse con perspectivas variadas, lo que nos permite continuar escuchándonos. Incluso si luchamos por encontrar un terreno común. Aragar programas de televisión relevantes de las redes y serpentinas de miedo y cobardía es la antítesis de lo que las empresas deberían estar haciendo durante este período aterrador, cuando la vida estadounidense e incluso la constitución están bajo ataque.