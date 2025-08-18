Apple compra Jake Johnson, Ben Stiller Pickleball Comedy ‘The Dink’

Películas originales de Apple ha adquirido «El Dink«, Una nueva comedia deportiva que se encuentra en el mundo del pickleball. La película está dirigida por Josh Greenbaum, quien supervisó» Will & Harper «y» Barb and Star Go to Vista del Mar «, y It Stars Jake Johnson de la fama de «chica nueva». El acuerdo extiende la larga asociación de Apple con Las piernas están posandoUna de las fuerzas creativas detrás de «Severance», que produjo «The Dink» con John Lesher para su compañía, Red Hour Films.

En «The Dink», Johnson interpreta a un profesional de tenis lavado que, desesperado por salvar a un club luchador y ganarse el respeto de su padre, se ve obligado a romper un voto sagrado y hacer lo impensable: jugar pickleball. La película presenta un elenco de comedia de estrellas con Stiller set para un papel, junto con los campeones de tenis Andy Roddick y John McEnroe en roles de apoyo clave. El conjunto incluye a Mary Steenburgen, Ed Harris, Chloe Fineman, Aaron Chen, Patton Oswalt, Chris Parnell y Christine Taylor.

Rob Paris y Mike Witherill produjeron la película para Rivulet Entertainment. Además de protagonizar, Johnson se desempeña como productor. La película está escrita por Sean Clements, y producida por Rick Steele, Clements, Greenbaum, Joe Hardesty, Jonathan McCoy y Daniel Crosser.

Además de «Severence», Apple recientemente adquirió «Stiller & Meara: Nothing Is Lost», el próximo documental de Ben Stiller sobre sus difuntos padres Jerry Stiller y Anne Meara, una aclamada equipo de comedia. Además, Johnson protagonizará junto a Tatiana Maslany en el próximo thriller cómico de Apple «Máximo placer garantizado». Stiller y Rivulet recientemente colaboraron en «Nutcrackers», dirigido por David Gordon Green, que se lanzó en noviembre.

Apple lanzó «F1: The Movie» este verano con Brad Pitt, así como «más bajo 2 más bajo», que reunió a Spike Lee con Denzel Washington por quinta vez. Este otoño, la compañía lanzará «The Lost Bus», dirigida por Paul Greengrass y protagonizada por Matthew McConaughey y America Ferrera.