Apple, Beats, Bose y más

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Hoy es el día para ahorrar en grande a los auriculares premium de cancelación de ruido. El 9 de julio, estos profundos descuentos en todo tipo de auriculares cancelados de ruido desaparecerán y tendrá que pagar el precio minorista completo.

Entonces, ya sea que esté recibiendo una llamada importante, escuchando su canción favorita o transmitiendo atentamente el final al programa que ha estado con un buen audio solo puede mejorar su experiencia auditiva. Afortunadamente, una amplia gama de compañías conoce el inconveniente del audio distorsionado y crujido y nunca ha habido más opciones para auriculares asequibles que ofrecen un sonido cristalino, gracias a Ofertas del día de Amazon Prime.

Si eres un Bosco leal o un Manzana devoto, aquí están las mejores ofertas de auriculares de primer día en todo, desde Auriculares inalámbricos de cancelación de ruido de Bose a PRANZOS AIRPOD MAPEL. Para más ofertas, consulte nuestro resumen de las mejores ofertas de primer día.

Si no eres un Principal miembro, Regístrese para una prueba gratuita de 30 días hoy. Amazon Prime Los miembros obtienen acceso a Prime Video, Prime Gaming y Amazon Photos; Envío rápido gratis en menos de dos días con entrega principal; descuentos en la tienda en Whole Foods Market; Acceso a eventos de compra exclusivos, como Prime Day y Black Friday, y mucho más. Obtenga más información sobre Amazon Prime y sus beneficios aquí.

Desplácese hacia abajo y comprue nuestras elecciones para las mejores ofertas de auriculares Prime Day en Amazon.

43% de descuento en auriculares Bose Sildcomfort Bluetooth

Bose trajo su calidad de audio y comodidad al siguiente nivel cuando lanzaron el Comportación tranquilaLo que es aclamado por tener el mejor ANC (cancelación de ruido activo) para los auriculares con la oreja. Cambie entre el modo tranquilo y el modo consciente dependiendo de su entorno, y aproveche la tecnología única de Bose que permite un audio de alta fidelidad para escuchar su contenido favorito.

51% de descuento en Beats Studio Pro

Amazonas

Con el icónico logotipo «B» de la marca impresa en cada auricular, el Beats Studio Pro Los auriculares, que están a la venta por $ 169.95, o $ 180 de descuento, en Amazon, se destacan por sus elegantes y elegantes. Aunque los auriculares pondrán la cabeza, también te impresionarán con la calidad de audio exclusiva de Beats y la configuración de cancelación de ruido para mayor claridad y bajo profundo.

Y dado que Apple posee Beats By Dre, estos auriculares inalámbricos tienen características de iOS, incluido el audio espacial para el sonido envolvente virtual inmersivo y la sincronización sin interrupciones con productos de Apple, sin el alto precio, especialmente porque están a la venta para casi la mitad del día primario.

22% de descuento en Apple AirPod Pro Max

Ahorra $ 119 en el nuevo accesorio «It» de Apple con este acuerdo de día primario por tiempo limitado, que reduce el precio del AirPod Pros Max A $ 429.99 (Reg. $ 549): esto es más barato de lo que han sido desde que se lanzaron el año pasado. Disfrute de audio de alta fidelidad, tecnología ANC incomparable y un diseño ergonómico que le permite usarlos durante horas con comodidad gracias a un tope innovador de malla de punto y cojines de espuma de memoria lujosa. Mira más Las ofertas de Apple Prime Day aquí.

40% de descuento en Apple AirPod Pro 2

El más nuevo Apple AirPods Pro 2 (con USB-C) vale la pena comprar incluso cuando no esté en venta, teniendo en cuenta las cinco horas de reproducción musical y las capacidades de recarga automática. Si sus AirPods comienzan a desgastarse, puede ser hora de una actualización. Los profesionales son conocidos por una vida útil más larga, pero la característica más emocionante es su funcionalidad de cancelación de noice, que le permite ahogar todo el audio exterior con un simple toque del brote. Actualmente $ 79 de descuento por un tiempo limitado para Prime Day, así que ahora es el momento de comprar. Para otras buenas ofertas tecnológicas, consulte nuestro resumen de las mejores ofertas de Apple Prime Day.

22% de descuento a los auriculares con cable de Oneodio

Los auriculares Oneodio más vendido son auriculares premium de estudio a un precio asequible. Los cojines de orejas con acaba suave están diseñados para la comodidad y el aislamiento de ruido, con una diadema ajustable para que pueda encontrar un ángulo que se sienta cómodamente en su cabeza. Si bien no es inalámbrico, el cordón en espiral de estilo DJ de hasta 10 pies para alcanzar fácilmente cualquier televisor o estéreo, mientras que cada taza gira unos 90 grados completos para monitoreo de un solo lado.

34% de descuento en los auriculares para niños

No se vuelve más lindo que estos auriculares con orejas de gato. Estos auriculares plegables de RIWBox Light-Up y parpadean a los comando de su hijo. Los auriculares listos para Bluetooth son inalámbricos y se pueden controlar de forma remota, o justo en el costado de la banda.