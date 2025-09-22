Apoyo generalizado, ahora Australia reconoce el estado palestino

AustraliaVIVA – Australia a la semana reconoce oficialmente el estado Palestinadijo el primer ministro australiano Anthony Albanese.

Leer también: Oficial de Canadá que reconoce el estado palestino



«A partir de hoy, domingo 21 de septiembre de 2025, la Commonwealth australiana reconoció oficialmente Nación Palestina yang merdeka Y soberano «, dijo Albanese en un comunicado compartido en la cuenta X.

Albanese dijo que con este paso, Australia «reconoció las aspiraciones de los legítimos y antiguos palestinos para ser dueños de su propio país».

Leer también: El ejército israelí capturó a varios alcaldes en Cisjordania desde agosto





Ilustración – Bandera palestina

El reconocimiento de Canberra de Palestina se unió con las decisiones canadienses y británicas, dijo Albanese, al tiempo que agregaba que era parte de «esfuerzos internacionales coordinados para generar un nuevo impulso para las soluciones de dos países».

Leer también: ¡Oficial! Inglaterra admite el país palestino



El reconocimiento de un estado palestino independiente tuvo lugar en medio del genocidio israelí en Gaza, que ha matado a más de 65,200 palestinos, la mayoría de las mujeres y niños, desde el 7 de octubre de 2023. (Ant) (Ant)

https://www.youtube.com/watch?v=q-fq0sqtdk4