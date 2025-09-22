Apoyo generalizado, ahora Australia reconoce el estado palestino

Lunes 22 de septiembre de 2025 – 07:57 Wib
AustraliaVIVA – Australia a la semana reconoce oficialmente el estado Palestinadijo el primer ministro australiano Anthony Albanese.
«A partir de hoy, domingo 21 de septiembre de 2025, la Commonwealth australiana reconoció oficialmente Nación Palestina yang merdeka Y soberano «, dijo Albanese en un comunicado compartido en la cuenta X.
Albanese dijo que con este paso, Australia «reconoció las aspiraciones de los legítimos y antiguos palestinos para ser dueños de su propio país».
El reconocimiento de Canberra de Palestina se unió con las decisiones canadienses y británicas, dijo Albanese, al tiempo que agregaba que era parte de «esfuerzos internacionales coordinados para generar un nuevo impulso para las soluciones de dos países».
El reconocimiento de un estado palestino independiente tuvo lugar en medio del genocidio israelí en Gaza, que ha matado a más de 65,200 palestinos, la mayoría de las mujeres y niños, desde el 7 de octubre de 2023. (Ant) (Ant)
