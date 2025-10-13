Apoyo al envío de tropas del TNI a Gaza, Comisión I de la RPD: Compromiso con la diplomacia humanitaria

Jacarta – El vicepresidente de la Comisión I de la RPD Dave Laksono expresó su pleno apoyo a la política del presidente Prabowo Subianto de planificar el envío de tropas. TNI como parte de la misión paz De Gaza. Según él, esta medida refleja el compromiso del gobierno Indonesia para fortalecer la diplomacia humanitaria y mostrar el papel activo de Indonesia en la salvaguardia estabilidad área.

«El envío de tropas del TNI a Gaza es una forma real de solidaridad indonesia con el pueblo palestino. No es sólo una cuestión de política exterior, sino una cuestión de humanidad y del mandato de la Constitución de 1945», dijo Dave en su declaración del lunes 13 de octubre de 2025.

Dijo que la Comisión I de la RPD de RI acogió con satisfacción la política y expresó su disposición a brindar apoyo de acuerdo con su función constitucional. En este contexto, Dave enfatizó la importancia de la sinergia entre la dirección de políticas y la implementación técnica en el campo.



El Grupo de Trabajo Rojo y Blanco del TNI distribuyó ayuda a Gaza en el 80º aniversario de la República de Indonesia

«Supervisaremos este proceso para que todas las necesidades operativas puedan ser facilitadas de manera responsable, sin dejar de priorizar los principios de transparencia y rendición de cuentas», subrayó.

La Comisión I de la RPD de RI también pidió a todos los elementos de la nación que apoyen este paso como una forma de compromiso conjunto para mantener la paz global. Dave cerró su declaración con la esperanza de que esta misión pueda convertirse en un punto de partida para crear estabilidad y restauración humanitaria en Gaza.