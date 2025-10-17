Apoyo a los comerciantes ilegales de cigarrillos supuestamente por parte de la Aduana, Purbaya: lo solucionaremos

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, prometió erradicar la barón Y distribuidor cigarrillos ilegalesque supuestamente recibió «respaldo» de elementos de aduanas.

Lea también: En reunión con Gibran, Purbaya discute recortes presupuestarios del gobierno regional



Purbaya enfatizó esta promesa al responder a las quejas de la gente de Karimun Regency, Islas Riau, que criticaron el desempeño de Tanjung Balai Karimun Customs and Excise por sus acciones en el monitoreo y represión de los cigarrillos ilegales en el área.

El periodista se quejó ante Purbaya de que la aduana a menudo atacaba pequeños puestos, pero parecía dejar ir a los barones o distribuidores de cigarrillos ilegales sin tomar medidas contra ellos.

Lea también: Purbaya recibe quejas sobre un funcionario de aduanas que pasa el rato en Starbucks hablando de negocios y será despedido



«Ellos (Aduanas e Impuestos Especiales) están asaltando más puestos pequeños que eliminando directamente a los distribuidores», dijo Purbaya al leer el informe en la Oficina del Ministerio de Finanzas, en el centro de Yakarta, el viernes 17 de octubre de 2025.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, APBN KiTA Octubre de 2025 Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Lea también: Plan De Liquidación De Deuda Del Tren Rápido De Rosan Godok Sin Causar Problemas



«Esto es lo mismo que seguir dando vida a los barones que son los mayores distribuidores. Aduanas e Impuestos Especiales cierran los ojos y los oídos», afirmó.

Purbaya prometió que su partido dará seguimiento al informe y movilizará a su personal en el Ministerio de Finanzas. Esto es parte de su compromiso de erradicar a los barones y distribuidores de cigarrillos ilegales, que según dijo están respaldados por la propia Aduana.

«El apoyo proviene principalmente de Aduanas e Impuestos Especiales, y también hay otros. Pero lo que está claro es que lo solucionaremos», dijo Purbaya.

También admitió que había preparado un equipo especial para abordar el problema de los cigarrillos ilegales, integrado por personal especialmente de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales de la Dirección General de Impuestos. Purbaya cree que las autoridades aduaneras también saben quiénes son las personas involucradas en la distribución de cigarrillos ilegales. Incluso pedirá a la aduana regional que haga un depósito. No-nombres de los barones para que se puedan emprender acciones legales.

«Estará en la lista. Saben que personas como esta deben ser agentes de aduanas. Así que definitivamente saben quiénes son los barones», dijo Purbaya.

«Más tarde ordenaré una lista en cada región, los nombres de los barones. Más tarde, si hay interferencia o si los bienes entran y se vinculan con los barones, procesaremos a los barones», dijo.