Apoyo a la innovación empresarial de MSME culinaria, Pertamina Patra Niaga hace esto

Yakarta, Viva – Pt Pertamina Patra Niaga apoya innovación negocio culinario y empoderamiento de micro, pequeñas y medianas empresas (Umkm). Esto se realizó a través de la competencia de cocina de gas de cocina (BGCC) 2025.

El director de marketing regional de Pertamina, Patra Niaga Eko Ricky Susanto, dijo que llevaba el tema «Energía para el país», la primera etapa semifinal del BGCC 2025 se celebró en Tangerang, Banten, sábado (23/8)

«Este evento de BGCC no solo presenta una innovadora competencia de cocina con un menú típico de Nusantara, sino también un entretenimiento festivo en el contexto de la fiesta de la gente Bright Gas 2025», dijo Eko a partir de su declaración, martes 26 de agosto de 2025.

Explicó, de los 30 semifinalistas, los 3 mejores participantes lograron calificar para la ronda final, luchando por el gran premio en forma de curso de cocina certificado en Le Cordon Bleu, Tailandia. Dos jueces profesionales, el chef Archie y el chef Mikdat Adi Sulman evaluaron la creatividad y el sabor de la cocina de los participantes.



«Las creaciones de los participantes fueron extraordinarias, muchas innovaciones de menú raras se elevaron al escenario moderno», dijo Archie.

Bukhori, uno de los participantes, expresó su gratitud y determinación de parecer más preparados en la ronda final. «Exploraré más ideas y aumentaré la capacitación para funcionar de manera óptima», dijo.

El evento también fue animado por el mercado del pueblo Mypertamina, que al mismo tiempo empodera a las MIPYME locales, el programa de intercambio de gas brillante, la cabina de carreras Turbo Pertamax, el apoyo al UMKM fomentó y la promoción de comestibles de reducción barata. La segunda semifinal de BGCC se llevará a cabo en Medan, North Sumatra, el 14 de septiembre de 2025.

