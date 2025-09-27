Apoyo a la educación nacional, las escuelas de cuidado de Mandiri presentan un entorno de aprendizaje decente en 27 ubicaciones en toda Indonesia

VIVA – Durante 27 años presente en el espíritu de «sinergia para el país», Banco Mandiri Nuevamente confirma el papel del socio estratégico del gobierno en la impresión de la generación dorada de Indonesia. Esta consistencia se realiza a través de un programa de responsabilidad social y ambiental (TJSL) Mandiri que atiende las escuelas Presentar un entorno de aprendizaje decente, seguro e inspirador para los estudiantes en el país.

Como un paso concreto, a partir de octubre de 2025, el banco Mandiri fortalecerá las instalaciones e infraestructura en 27 escuelas primarias a secundarias repartidas en varias regiones de Indonesia. Las renovaciones incluyen pintar aulas, rejuvenecimiento de instalaciones de aprendizaje y proporcionar esquinas de lectura en cada escuela.

El Vicepresidente Ejecutivo Senior de las Relaciones Corporativas del Banco Mandiri M. Wisnu Trihanggodo dijo que esta presencia fue prueba de la consistencia del banco mandiri para apoyar el nacimiento de una generación joven saludable, inteligente y caracterizada. «Durante más de dos décadas presentes en la comunidad, creemos educación es la clave principal para imprimir la generación dorada de Indonesia. A través del programa de atención escolar de Mandiri, queremos presentar un espacio de estudio cómodo y factible, de modo que el entusiasmo de los niños por alcanzar las metas continúe creciendo «, dijo Wisnu en su declaración oficial, el sábado (9/27).

Curiosamente, en la iniciativa de este año, cada esquina de lectura se llenará con una colección de libros de empleados de Bank Mandiri o que mandren de toda Indonesia. La presencia de Mandiri que cuida a las escuelas, así como una manifestación tangible de la preocupación del Banco Mandiri en apoyar el logro de las prioridades de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG), especialmente en la construcción del futuro de la generación joven de Indonesia.

«Con el espíritu de sinergia para avanzar en el país, creemos que la educación es la base principal para crear una generación caracterizada, segura y capaz de contribuir a la nación, al tiempo que fomenta la mejora de la calidad de las personas indonesias en su conjunto», dijo Wisnu.

Bank Mandiri se dirige a las escuelas que todavía están en el proceso de mejorar la calidad de las instalaciones de aprendizaje, por lo que el apoyo brindado puede sentirse de manera óptima. Esta condición, dijo, incluye aulas con ventilación e iluminación limitadas, laboratorios y bibliotecas que todavía se están combinando, a las instalaciones de saneamiento que requieren mejoras.

Bank Mandiri espera que a través de este apoyo, el proceso de enseñanza y aprendizaje en las escuelas pueda tener lugar más cómodo y efectivamente. Mientras tanto, el programa de inicio Mandiri Caring School se llevó a cabo simultáneamente en 27 escuelas en 12 oficinas regionales de Bank Mandiri el sábado (27/9) en Indonesia, con SDIT al-Tumbah, South Tangerang, como uno de los puntos de implementación.

Wisnu enfatizó que el programa no se detuvo en la ceremonia, sino que fue seguido por la asistencia y el mantenimiento de las instalaciones escolares de manera sostenible.

«Este paso es parte de la contribución del banco Mandiri en el apoyo a los programas gubernamentales para construir una educación más equitativa y de calidad», dijo.

Además, el programa Mandiri Caring School también está en línea con el presidente de ASTA CITA, Prabowo, especialmente en la misión de construir recursos humanos superiores a través del aumento del acceso y la calidad de la educación. Al presentar un entorno de aprendizaje más decente, Bank Mandiri enfatizó su apoyo al nacimiento de una generación dorada indonesia saludable, inteligente y caracterizada.

«Para el banco mandiri, la continuación de este programa no puede separarse de la sinergia con el gobierno y la contribución activa de los empleados. Continuaremos fortaleciendo esta colaboración como parte de la estrategia de la compañía para generar impactos sociales sostenibles al tiempo que fomentan el crecimiento económico nacional a través del desarrollo de una generación joven superior», dijo Wisnu.