Apoyo a Asta Cita, la pista de Sultan DPD hacia abajo y la seguridad alimentaria regional

Becale, Viva – Presidente DPD RI Sultan Baktiar Najamudin invitó al Ministro de Agricultura Andi Amran Sulaiman a visitar Bengkulu, miércoles 17 de septiembre. Esta visita tiene como objetivo fortalecer la sinergia seguridad alimentaria Y río abajo Los productos principales regionales al mismo tiempo discuten el panorama del Programa de Seguridad Alimentaria de Cuidado del Senador, que se llevará a cabo en 4 subwils, a saber, Bengkulu, NTT, South Sulawesi y Central Papua.

La agenda comenzó con una revisión de la estabilización de la operación del mercado de arroz de los precios de la oferta y los alimentos (SPHP) en el mercado de panorámicos en Bengkulu. Allí, tienen un diálogo directo con los comerciantes y la comunidad para garantizar que la distribución del arroz funcione sin problemas y el precio permanece estable.

Luego, el grupo asistió a la reunión de coordinación de la plantación provincial de Bengkulu en Balai Raya Semarak para discutir la estrategia de fortalecer la seguridad alimentaria y aumentar el valor agregado del sector de la plantación.

El Sultán enfatizó el compromiso del DPD de desarrollar el potencial alimentario regional como una base agrícola nacional, una de las cuales fue Bengkulu.

«La agricultura aumentará a través del apoyo del presidente. Su prioridad es la seguridad alimentaria, la seguridad energética. Le pido al jefe regional y a la consolidación de OPD que sea rápida, para que pueda ejecutarse rápidamente», dijo el sultán.

DPD RI expresó específicamente el soporte completo para el programa Eso es lo que citas El presidente Prabowo Subianto que prioriza la seguridad alimentaria. El Sultán explicó que las necesidades de Bengkulu en el sector alimentaria se les garantizó el pleno apoyo del Ministerio de Agricultura.

«Los asuntos de semillas, semillas, fertilizantes, alsiaus son claros. Si el programa está de extremo al final, semillas, semillas, fertilizantes, también garantizados, entonces los agricultores indonesios estarán realmente felices», dijo.

Sin embargo, continuo Sultan, lo que es más importante que hará que Bengkulu y otras regiones en toda Indonesia se estiren aguas abajo. Porque el programa de transmisión posterior en la agricultura agregará o hará un efecto multiplicador progresivo.

«Somos muy ricos en la producción de CPO, café, maíz, coco, etc. que se han exportado como materias primas, que si nos río abajo tendrá un gran valor agregado y podemos contribuir al PIB de países muy grandes», dijo el Sultán.

El Ministro de Agricultura Andi Amran Sulaiman enfatizó el compromiso del Gobierno Central para lograr la auto -asumir. «Alhamdulillah, el objetivo del presidente para una autosuficiencia de 4 años. Esperemos que no haya obstrucción, por lo que se puede lograr la autosuficiencia de este año», dijo Amran.

El vicegobernador de Bengkulu dio la bienvenida a esta sinergia positivamente al afirmar que la agricultura es la columna vertebral de la economía regional. «Nos gustaría agradecer a la intervención del presidente del DPD RI a través del Ministro de Agricultura, Alhamdulillah, las 2.200 hectáreas de progreso de impresión de campo de arroz es lo suficientemente bueno. El impulso de los próximos cinco años es muy estratégico para construir una infraestructura de seguridad alimentaria», dijo.

El Sultán cerró enfatizando el papel del DPD RI como un puente entre el centro y la región. Invitó a todas las partes a acelerar los pasos para garantizar que el programa agrícola realmente sintiera la gente, en línea con el logro del programa ASTA CITA en el campo de la seguridad alimentaria.