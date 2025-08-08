Apoyando las innovaciones de la educación superior indonesia, Pertamina construye edificios de investigación en ITB

VIVA – PT Pertamina (Persero) a través del Programa de Responsabilidad Social y Ambiental (TJSL) proporciona asistencia en forma de construcción de edificios de ingeniería molecular y materiales funcionales que se encuentran en el Instituto de Tecnología Bandung (Itb), Bandung, West Java.

Leer también: Pelita Air agregó 14º avión para expandir el alcance y mejorar los servicios



Las instalaciones de la colaboración entre la tecnología e innovación de Pertamina, ITB y PT Paragon están presentes para apoyar las actividades educativas y de investigación en los campos de la ingeniería molecular y los materiales funcionales.

Los edificios de ingeniería molecular y los materiales funcionales tienen una serie de instalaciones, incluidos los laboratorios de educación y investigaciónEspacio público, conferencias y salas de seminarios, áreas de talleres, laboratorios de innovación, talleres, cafeterías y salas de profesores. Este paso está en línea con el gobierno de Asta Cita del presidente Prabowo Subianto en particular en el fortalecimiento de los recursos humanos (recursos humanos), la ciencia, la tecnología y la educación.

Leer también: Pertamina Patra Niaga desarrollando cooperativamente el mercado de GNC



En sus comentarios, el director presidente de Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, dijo que actualmente se necesita colaboración con el propósito de construir la nación. También espera que con la realización de este edificio de ingeniería molecular y material funcional, pueda ser útil para ITB y mejorar la calidad de la educación nacional.

Mientras tanto, el canciller del Bandung Institute of Technology (ITB) Tata Cipta Dirgantara dijo que la presencia de este edificio era una forma del compromiso del Instituto de Tecnología Bandung para continuar siguiendo los tiempos, fortalecer el ecosistema de investigación e innovación basado en la colaboración entre universidades e industria. También expresó su gratitud a Pertamina en particular y PT Paragon Corp, por el apoyo brindado.

Leer también: ¿Llenar la gasolina más lentamente para que pueda obtener mucho? Esto es pertamina dijo



«Este es un ejemplo real de espíritu familiar, espíritu de cooperación mutua, construcción del futuro de Indonesia, un futuro basado en la ciencia, la tecnología y la industria», agregó.

Tata Cipta espera que la presencia de este edificio de ingeniería molecular y ingeniería funcional sea el comienzo del nacimiento de innovaciones estratégicas, el crecimiento de la economía científica y basada en la tecnología, y se convierte en una base para construir recursos humanos superiores y tecnología relevante para la nación.

«Cuidemos, mantengamos y aprovechemos esta instalación tanto como sea posible», agregó.

La inauguración de este edificio se llevó a cabo el 7 de agosto de 2025 y fue asistido por el presidente del comisionado de Pertamina, Mochamad Iriawan, y el director de Pertamina, el director Simon Aloysius Mantiri, acompañado por el subdirector de Pertamina, Oki Muraza, así como el director de transformación y sostenibilidad del negocio de Pertamina, Agung Wicaksono.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.