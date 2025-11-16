Apoyando las actividades automotrices y el turismo de aventura, el gobernador Bobby Nasution hace esto

Mientras, VIVA – Gobernador Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) Mahoma Poli Afif Nasution dio a conocer oficialmente a los participantes de la novena Green International Xtreme Adventure (GIXA) Sumatra del Norte en el patio trasero de la Oficina del Gobernador de Sumatra del Norte, Medan, el sábado 15 de noviembre de 2025.

La presencia de Bobby confirma el compromiso del Gobierno Provincial de Sumatra del Norte de apoyar las actividades automovilísticas, el turismo de aventura y la unión de la comunidad todoterreno. Indonesia.

No solo despidió a los participantes, el gobernador Bobby también condujo un vehículo todoterreno para abrir el viaje a los participantes, que recorrieron la ruta extrema durante ocho días, del 15 al 22 de noviembre de 2025, con la meta en la zona de Siosar, Karo Regency.

A esta actividad anual asisten diversos vehículos extremos como Jeep Cherokee, Suzuki Escudo, Nissan Terrano, Land Rover y Jimny, los cuales han sido especialmente modificados para terrenos accidentados. Además el evento también estuvo amenizado por la comunidad. motor camino.

El presidente del Comité GIXA 9, Gimbal Harahap, dijo que este año hubo 46 vehículos 4×4, dos vehículos 6×6 y 14 motocicletas con un total de alrededor de 250 ciclistas. Los participantes procedían de diversas regiones, incluidas Sumatra del Norte, Java Occidental, Kalimantan, Yakarta y Riau.

«Gracias a Dios, podemos volver a realizar actividades de GIXA este año. Comenzando en Medan, pasando por Deliserdang y terminando en Siosar el 22 de diciembre. Además de las actividades todoterreno, también realizamos servicios sociales en la aldea de Tanjung Beringin y en el área de reubicación de Siosar», dijo, citado el domingo 16 de noviembre de 2025.

GIXA se celebró por primera vez en 2014 y ahora es una agenda rutinaria para la Federación Indonesia Off-road (IOF), así como un foro de amistad entre comunidades todoterreno de varias regiones y del extranjero.

Al evento de lanzamiento también asistieron el presidente general de XTrim Indonesia Musa Idishah, el fundador de las IOF Wijaya Kusuma, el presidente de IMI Sumatra del Norte Harun Mustafa Nasution, el presidente de las IOF Sumatra del Norte Riza Bastaman Matondang, Forkopimda y funcionarios de la OPD de Sumatra del Norte.