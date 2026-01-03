Apoyando la presencia del Estado, el Grupo PTPN participa activamente en la construcción de Huntara en Aceh Tamiang

VIVA – Grupo PT Perkebunan Nusantara continúa esforzándose por brindar apoyo para la recuperación de las comunidades afectadas por desastres en varias áreas. En Aceh Tamiang Regency, uno de estos esfuerzos se llevó a cabo mediante la provisión de terrenos para la construcción de la Casa Residencial Danantara (Huntara).

Este apoyo es parte de la colaboración de las empresas estatales bajo la coordinación de Danantara como una forma de presencia estatal para proporcionar viviendas temporales adecuadas y dignas a las comunidades afectadas. La construcción de Huntara comenzó el 24 de diciembre de 2025 y mostró una aceleración significativa.

Al 1 de enero de 2026 se han construido 198 unidades. La construcción seguirá finalizándose con un objetivo de 15.000 unidades en los próximos tres meses, para garantizar que haya viviendas temporales adecuadas disponibles de inmediato para las familias directamente afectadas.

Director principal del holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Denaldy Mulino Mauna, dijo que la provisión de terrenos fue la contribución del Grupo PTPN para apoyar el desarrollo acelerado de viviendas temporales seguras y humanas.

«Una vivienda digna es la base inicial para que las comunidades se recuperen. A través de la provisión de tierras, apoyamos las medidas del Estado para que los residentes afectados puedan reconstruir inmediatamente sus vidas de manera segura y digna», dijo.

Las casas residenciales de Danantara se construyen de acuerdo con los estándares apropiados de refugios de emergencia, dando prioridad a la dignidad y la comodidad básica de los residentes. Cada unidad residencial está equipada con dos colchones, un armario y un ventilador. El área de Huntara cuenta con electricidad y acceso gratuito a Wi-Fi, así como con MCK comunitarios separados para garantizar los estándares de limpieza y saneamiento. Además, hay instalaciones públicas disponibles como una clínica de salud y un parque infantil. Toda la construcción se realiza con un concepto modular para garantizar rapidez y calidad de la vivienda.

Durante su visita, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, destacó que el objetivo del país es trabajar lo más rápido posible para aliviar el sufrimiento de la gente.

«Danantara Indonesia ha demostrado que podemos construir 600 residencias, todas las partes han trabajado de manera brillante y rápida», dijo el presidente.

El director ejecutivo (CEO) de Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, dijo que el logro de la construcción de Huntara hasta principios de este año era inseparable del arduo trabajo y la sinergia entre las partes, especialmente el papel activo de las empresas estatales en el apoyo a la ejecución sobre el terreno.