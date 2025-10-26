Apoyando la fatwa de la CIJ, RI exige a Israel que garantice asistencia a los palestinos

Jacarta – Indonesia expresó su apoyo a la fatwa jurídica de la Corte Internacional (CIJ), que establece que Israel obligado a facilitar la entrada ayuda humanitaria por una agencia de las Naciones Unidas (PBB), incluido el OOPS, para Palestina.

«Indonesia acoge con satisfacción la fatwa legal de la Corte Internacional sobre las obligaciones de Israel hacia la presencia y las actividades humanitarias de la ONU, otras organizaciones internacionales y terceros países en el territorio palestino ocupado», dijo el partido. Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia A través de las redes sociales X, sábado 25 de octubre de 2025.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia afirmó que la fatwa legal estaba en consonancia con las aspiraciones de Indonesia y de la comunidad internacional de que Israel, como potencia ocupante, debe cumplir con sus obligaciones humanitarias estipuladas por el derecho internacional.

Esta obligación es garantizar que se satisfagan las necesidades básicas del pueblo palestino, proteger al personal médico y no provocar una hambruna para los civiles en los territorios palestinos ocupados.

La fatwa legal de la CIJ también enfatiza que Israel debe respetar, proteger y cumplir los derechos humanos del pueblo palestino, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia afirmó que Indonesia está de acuerdo con la opinión de la CIJ de que la ONU tiene derechos especiales y sus instituciones como la UNRWA, por lo que Israel está obligado a brindar apoyo a la presencia de la ONU en los territorios palestinos.

«Indonesia alienta a la ONU y a la comunidad internacional a dar seguimiento conjunto a esta fatwa legal, para garantizar que la ayuda humanitaria pueda distribuirse al territorio palestino ocupado», afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia.

Indonesia también espera que esta medida pueda ayudar al pueblo palestino a ejercer su derecho a determinar su propio destino en el futuro.

Se sabe que anteriormente la Corte Internacional de Justicia (CIJ) había decidido el miércoles 22 de octubre de 2025 que Israel, según los Convenios de Ginebra, estaba obligado a facilitar los programas de ayuda de la ONU, incluida la UNRWA, para garantizar que la asistencia básica a la sociedad civil en Palestina fuera suficiente.

El presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa, afirmó que el artículo 105 de la Carta de las Naciones Unidas también exige que Israel respete plenamente los privilegios e inmunidades otorgados a las Naciones Unidas, incluidas sus instituciones, entidades y funcionarios en Palestina.

En respuesta a la decisión, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió el jueves (23/10) a Israel que cumpla inmediatamente con sus obligaciones legales internacionales de conformidad con la fatwa legal de la CIJ.