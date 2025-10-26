Apoyando la educación regional de calidad, el grupo MIND ID promueve el desarrollo del internado Pemali

Jacarta – Holding de la industria minera de Indonesia, ID MENTALcontinúa demostrando un fuerte compromiso con el apoyo al sector educación nacional.

La secretaria corporativa de MIND ID, Pria Utama, transmitió, a través de Internado PemaliMIND ID Group continúa demostrando que la minería no sólo aumenta el valor agregado de la riqueza mineral, sino que también ayuda a construir la calidad de los recursos humanos en área.

Como forma de refuerzo de este programa, MIND ID coopera con PT Estaño Tbk celebró el Onboarding MINDucation x TIMAH: Pemali Boarding School con Ruangguru Phase 2.0.

En este programa participaron un total de 72 alumnos de los cursos XI y XII. Obtendrán acceso completo al aprendizaje durante 12 meses, incluida la función Ruangbelajar, aprendizaje presencial, clases de autodesarrollo, pruebas de TKA, PAS/PTS y SNBT a través de la aplicación Ruanguji, recorrido virtual por el campus y aprendizaje basado en proyectos.

Pría explicó que en cada región hay una generación joven de calidad y que muchos también provienen de entornos familiares desfavorecidos.

MIND ID junto con todos los Socios Holding se esfuerza por estar presente como apoyo para que puedan mejorar la calidad de la educación y las capacidades personales.

«La generación más joven es la fuerza impulsora del futuro. Estamos tratando de garantizar que tengan las oportunidades adecuadas para que puedan sobresalir y convertirse en impulsores del desarrollo de la civilización futura», dijo Pria en su declaración del domingo 26 de octubre de 2025.

Desde que se inauguró por primera vez en 2000, el internado Pemali, que está ubicado en SMAN 1 Pemali, Regency Bangkaha producido 886 alumnos que ahora están activos en diversos campos profesionales tanto a nivel nacional como mundial.

En 2025, habrá 108 estudiantes estudiando en el internado Pemali de PT Timah. Los participantes procedían de tres provincias: las islas Bangka Belitung, Riau y las islas Riau.

Pría enfatizó que el programa del Internado Pemali continuará y se desarrollará. Además, este programa es el único en Bangka y es un motivo de orgullo para el sector educativo en las áreas operativas de PT Timah.

«Esta generación joven es una prueba de que las inversiones sociales de las empresas mineras en el sector educativo pueden producir recursos humanos regionales superiores, competitivos y listos para convertirse en impulsores del desarrollo de la civilización futura», afirmó.