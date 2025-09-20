Apoyando la digitalización, Pertamina está trabajando en una plataforma de comercio electrónico para MIPYME

VIVA – Para apoyar el empoderamiento económico local mientras se expande el acceso al mercado para micro, pequeñas y medianas empresas (Umkm), Pertamina presenta funciones de compras de MSME en sitio web Compañía oficial a la que se puede acceder a través de la página smexpo.pertamina.com.

La plataforma de compras que estuvo presente desde 2020 continúa desarrollándose y ahora viene con una cara más atractiva y es fácilmente accesible para el público.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, dijo que la presencia de esta característica es una forma de innovación de Pertamina para proporcionar conveniencia para que el público encuentre información y compre los productos UMKM de Pertamina que están garantizados de calidad.

«Con la presencia de los servicios de compras de MSME en el sitio web corporativo, Pertamina y la comunidad juegan un papel como un motor económico local. Queremos que las MIPYME de Pertamina puedan competir y llegar a los consumidores en cualquier lugar en línea», explicó Fadjar.

Las características de compras de MSME en el sitio web de Pertamina presenta una variedad de productos de MIPYMS de toda Indonesia con varias categorías, incluidos recuerdos, moda, alimentos y bebidas, agronegocios, manualidades, muebles. Todos estos productos están seleccionados para cumplir con los estándares de calidad, autenticidad y confianza del cliente.

«Los productos MIPYME que se muestran se eligen de varias regiones en Indonesia, destacando artesanías locales, alimentos típicos, a productos culturales que aún mantienen las características de sus regiones natal», explicó Fadjar.

Además de mostrar los catálogos de productos UMKM, esta característica también está equipada con SI Mina Services, los caracteres íconos de Pertamina que están presentes como asistentes virtuales a través del chat de WhatsApp para ayudar a las personas a obtener información.

«Pertamina continúa capacitando a las MIPYME para poder expandir el mercado nacional sin restricciones geográficas. A través del sitio web de Pertamina, además de proporcionar información sobre las empresas, también educamos al público sobre las ventajas de los productos MIPYME de toda Indonesia», agregó Fadjar.

Con esta innovación, Pertamina no solo presenta energía al país, sino también la energía para la economía de las personas a través del fortalecimiento de las MIPYME como la columna vertebral de la economía nacional y está en línea con los ideales del gobierno.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.