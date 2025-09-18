Apoyando la creatividad comunitaria en el campo del periodismo, los premios de los medios de empeño presenta la categoría de periodismo ciudadano

VIVA – PT Pegadaiano lo anunció con orgullo de nuevo Premios de Medios (PMA) 2025, una competencia periodismo Anual, que es un foro para personas de prensa y activistas de alfabetización para mostrar su creatividad. Llevando el gran tema «junto con el Peakian Pembang Indonesia», la competencia de este año se abrió más ampliamente al involucrar al público en general.

La expansión del alcance de la membresía es un paso estratégico en una casa de empeño para apoyar los desarrollos periodismo ciudadano en Indonesia.

«Este año hay algo diferente. Abrimos la membresía no solo para los periodistas de los medios, sino también para el público en general que está interesado y que tienen pasión en el campo del periodismo», dijo el jefe del Departamento de Comunicación Corporativa de Pt Pegadaian, Riana Rifani. «Al ver el número de personas que están activas en hacer la escritura y el contenido informativo y educado, somos optimistas de que muchas de las mejores obras de periodismo ciudadano que se incluyen en esta competencia PMA 2025».

Esta competencia ha tenido lugar a partir de julio de 2025, y las presentaciones del participante se cerrarán el 30 de septiembre de 2025. PMA 2025 desafía a los participantes a explorar y comunicar varios programas, productos y servicios de empeño de manera innovadora.

Categoría Carrera:

Periodista: los participantes pueden transmitir su trabajo en sus respectivos medios en la categoría de medios impresos, medios en línea, medios de televisión y fotografía periodística.

General: El público en general puede participar enviando artículos de periodismo ciudadano a través del sitio de Kompasiana.com y los videos de Instagram Reels / Tiktok cargados en sus respectivas cuentas personales.

PMA 2025 también se centra en cinco subtemas principales que pueden ser una inspiración para los concursantes:

Servicio digital de Pegadaian: explorando la facilidad de acceso en línea a varios productos y servicios. Servicio de Pegadaian Gold Bank: explorando servicios basados ​​en oro, como depósitos de oro y préstamos de capital de trabajo de oro. Agente de Pegada: revisando el papel vital de los socios comerciales de Pegada en la expansión del alcance del servicio. ESG Pegadaian: Destacando el compromiso de la compañía para realizar el principio de sostenibilidad. Productos y servicios de Pegadaian: explore todos los productos que brindan beneficios concretos a la comunidad.

Proceso Inscripción Y Información Importante

Después de transmitir su trabajo, los participantes pueden registrarse y enviar a través del micrositio oficial de PMA 2025. En este sitio, los participantes también pueden leer los términos y condiciones, ver una lista de jueces, así como premios atractivos para cada categoría. Se puede acceder a la información completa a través del siguiente enlace: https://bit.ly/pegadaianmediaawards2025.

Durante el período de competencia, se aconsejó a todos los participantes que siempre tuvieran cuidado con todas las formas de fraude en nombre de una casa de empeño. Toda la información oficial y última solo se puede acceder a través del sitio web oficial de Pawnshop y las redes sociales.

Al abrir la puerta a los periodistas y al público en general, la casa de empeño espera fomentar la educación financiera y el espíritu de «perder Indonesia» a través de trabajos creativos e inspiradores.