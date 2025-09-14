Jacarta. Viva – El Ministerio de Religión asigna fondos eternos para apoyar desarrollo pesantrenoPara mantener importante y ayudó a avanzar en la educación en Indonesia.

El viceministro de religión, el padre Muhammad Syafi’i dijo: El Pesantren es el modelo educativo más adaptativo más antiguo de Indonesia, por lo que el Fondo Eternal será la principal agenda del presidente Prabowo Subianto.

«Este fondo no se unirá con otros fondos eternos que ya existen para garantizar que la asignación sea correcta en el blanco», dijo Father en su declaración, domingo 14 de septiembre de 2025.

Detalló los datos del Ministerio de Religión mostraron que había más de 42 mil pesantreno, con más de 10 millones de estudiantes en toda Indonesia.

«Aunque comienza desde la tradición de las lesbianas, Pesantren ahora se ha desarrollado rápidamente y sigue siendo relevante. Pesantren son Indonesia, y hablar de Indonesia no debe olvidar el pesantreno», dijo Romo.

Según él, la atención del gobierno a Pesantren era cada vez más evidente con la aprobación de la ley número 18 de 2019 sobre Pesantren. Además, la ley hace de Pesantren un subsistema de educación nacional independiente.

«Significa que todos los tipos y niveles de educación en Pesantren ahora se consideran equivalentes a la educación general que permite que los ex alumnos de Pesantren sean aceptados en cualquier lugar de acuerdo con el nivel de diploma», dijo el padre.

De hecho, también expresó la esperanza del presidente Prabowo para establecer 200 universidades de Pesantren, incluso en el entorno de Gontor, para que pudiera realizarse.