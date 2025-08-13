Apoyando el crecimiento de los ecosistemas de belleza y moda, BRI presenta la belleza, la moda y el festival de fragancias (BFF) 2025

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK amplía el apoyo al crecimiento de la industria del estilo de vida del país, especialmente en el sector de belleza, moday fragancia. Uno de ellos se realiza a través de la colaboración estratégica con la belleza, la moda y el Festival de la Fragancia (BFF Festival) 2025, que presenta 200 marcas seleccionadas de marcas de calidad en Indonesia.

Bri Vistas a esta industria tiene un gran potencial para mover la economía de la comunidad y crear oportunidades comerciales, así como empleo. A través del Festival 2025 BFF, los actores de la industria del hogar y el extranjero pueden conectarse entre sí, expandir el acceso al mercado y construir una colaboración estratégica que sea relevante para la dinámica del mercado.

El director de financiación de la red y el minorista, Bri Aquarius Rudianto, dijo que la participación de Bri fue el principal patrocinador de BFF 2025 es una forma de apoyo real de la compañía UNGUK presenta una etapa que proporciona espacio para que se desarrollen talentos locales.

«Esta exposición no es solo un evento comercial, sino que también refleja el crecimiento de la industria de la belleza dinámica, con un enfoque en la calidad, la sostenibilidad y la inclusión. Bri ve esto como un contenedor cruzado dinámico que une la belleza, la moda y el estilo de vida, así como la apertura de acceso al nuevo segmento de audiencia potencial», dijo Aquarius.

Para animar el Festival 2025 BFF, Bri también preparó una serie de programas especiales que los visitantes pueden disfrutar durante el evento. Los visitantes que compran boletos regulares a través de la aplicación BRIMO obtienen descuentos de hasta el 30%. No solo eso, para los visitantes que realizan transacciones con tarjetas de crédito BRI, puede disfrutar de cupones de compras hasta RP300 mil junto con premios adicionales.

Para aquellos que abren ahorros de BRI en la ubicación del evento, hay una recompensa de equilibrio atractiva disponible. También hay fondos especiales para ahorrar fondos, donde los clientes que poseen un mínimo de RP. 25 millones durante 6 meses tienen la oportunidad de obtener metales preciosos de hasta 1 gramo.

No olvidar, BRI también proporciona reembolso de hasta el 20% para transacciones usando BRIMO en los comerciantes.

«A través de estos programas, BRI quiere proporcionar una experiencia de transacción más rentable al tiempo que presenta varias instalaciones para sus servicios de banca digital a los visitantes del festival», dijo Aquarius.

Mientras tanto, el creador del Festival BFF Hanifa Ambadar y Novita Imelda también consideraron que los actores domésticos de la industria de la belleza y la moda aún enfrentan desafíos significativos. Debido a que la marca local a menudo es difícil de penetrar en un mercado más amplio, mientras que la industria de la moda debe enfrentar el ataque de productos importados baratos y el dominio de la moda rápida internacional que suprime la competitividad.

Al ver esta condición, el Festival de BFF está presente como un puente que reúne a los actores de la industria con el mercado correcto, al tiempo que fomenta la colaboración del sector cruzado para crear nuevas oportunidades de negocios.

«Este evento no se realizará sin la colaboración y el apoyo de varias partes que tienen una visión en línea con el Festival BFF. Somos honrados por la confianza de Bri como el patrocinador principal que es una base sólida para este evento», dijo Novita Imelda.

Para obtener información, el BFF Festival 2025 tendrá lugar del 15 al 17 de agosto 2025 en el Centro de Convenciones Internacionales de Yakarta (JICC), Hall A & Hall B, JL. Gatot Subroto, Central Yakarta. El festival presentará una exposición de curación con 200 fragancias de belleza, moda y líderes principales en Indonesia.

Para la categoría de belleza, los visitantes pueden encontrar marcas locales e internacionales que han contribuido en gran medida a Indonesia. Una serie de etiquetas de moda que aparecerán incluyen Tulola, Oemah Ethnic, Isago, Ikyk, Ria Miranda, WE, Glashka, Shaddy, Bocorocco, Vaia, MKS y Jenna & Kaia.

Mientras tanto, la categoría de belleza y fragancia será llenada por Wardah, Make Over, Labore, Bhumi, Something, BLP, Luxcrime, Mother of Pearl, MS Glow, Skindewi, Menard, 3CE, Tirtir, Careso, Estado normal, Sable Studio, Etre, Scent of Plutón, ciudadanos del mundo, a productos químicos personales.

Además de las exposiciones, los visitantes también pueden disfrutar de un espectáculo de troncales que combina narrativas de moda y belleza, participando en talleres interactivos y discusiones en paneles con expertos industriales, así como utilizando diversas oportunidades de redes que pueden desencadenar la colaboración entre marcas, creadores y consumidores. Se puede acceder a más información y compras de boletos a través de S.TheBffFestival.com.