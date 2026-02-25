Apoyamos los planes de Donald Trump

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto destacó el fuerte compromiso de Indonesia de seguir contribuyendo a lograr una paz sostenible en la región de Oriente Medio, especialmente en lo que respecta a los conflictos. Palestina. Así lo transmitió el presidente Prabowo en su introducción a la reunión bilateral con el rey del Reino de Jordania Hasyimiah, el rey Abdullah II ibn Al Hussein en el Palacio Basman, Ammán, el miércoles 25 de febrero de 2026.





Prabowo enfatizó que Indonesia está dispuesta a realizar diversos esfuerzos concretos para alentar el logro de una solución pacífica duradera. Según el Jefe de Estado, una solución de dos Estados con el establecimiento de un Estado palestino independiente es el único camino hacia una paz sostenible.

El presidente Prabowo Subianto en Jordania Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial





«Sí, Indonesia está comprometida a hacer todo lo posible para lograr una solución duradera y, en nuestra opinión, la única solución verdaderamente sostenible es una solución de dos Estados con una Palestina independiente», afirmó Prabowo.

Además, el Presidente Prabowo explicó que la participación de Indonesia en junta de paz así como el apoyo al plan de 20 puntos iniciado por el Presidente de Estados Unidos Donald Trump es parte de la contribución activa de Indonesia para encontrar una solución a largo plazo al conflicto.





«Por eso cuando nos invitaron a unirnos a la Junta de Paz y apoyamos el plan de 20 puntos del presidente Donald Trump, todo se hizo con el objetivo y el esfuerzo de hacer lo que pudiéramos, para lograr esa solución duradera», agregó.

En un ambiente cálido y amigable, Prabowo expresó su agradecimiento por la bienvenida brindada y llamó a Jordan Hasyimiah su segundo hogar. El Jefe de Estado también transmitió los saludos de Ramadán Mubarak a todo el pueblo jordano Hasyimiah como una forma de respeto y amistad entre los dos países.

El presidente Prabowo Subianto en Jordania Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

«En nombre de Indonesia y personalmente, también quiero transmitir Ramadán Mubarak al pueblo de Jordania», afirmó el Jefe de Estado.

Esta reunión bilateral es un impulso estratégico para fortalecer la sinergia diplomática entre Indonesia y Jordania, además de enfatizar la posición de Indonesia como fuerza de enfriamiento en los esfuerzos por mantener la estabilidad regional y luchar por la independencia palestina.