Apoyado por el presidente de la FIFA para ser la menpora, esta es la respuesta de Erick Thohir

Yakarta, Viva – El presidente Prabowo Subianto inaugurado oficialmente Erick thohir como ministro de jóvenes y deportes (Menpora) La República de Indonesia el miércoles (9/17) en el Palacio del Estado. Erick reemplaza a Dito Ariotedjo y al mismo tiempo continúa simultáneamente la posición de Presidente de la Asociación de Fútbol All Indonesia (PSSI), la posición que ha llevado desde 2023.

La noticia de la inauguración de Erick Thohir también recibió atención del presidente FIFA, Gianni Infantino. A través de cargas en su cuenta personal de Instagram, Infantino expresó sus felicitaciones y su aprecio por el desempeño de Erick en PSSI líder.

«Mi sincero felicitaciones a Erick Thohir con respecto a su nombramiento como un nuevo ministro de Jóvenes y Deportes de Indonesia. Como presidente de PSSI, ha hecho un trabajo extraordinario. Estoy seguro de que traerá un liderazgo y visión fuertes en su nuevo papel», escribió Infantino.

Infantino también puso grandes esperanzas de que Erick pueda expandir los deportes, especialmente el fútbol, ​​para la joven generación de Indonesia. «Buena suerte, mi mejor amiga, en un esfuerzo por llevar deportes a todos los rincones e introducir el fútbol a todos los niños y niñas en Indonesia», agregó.

Erick thohir responde al apoyo infantino

Respondiendo a las felicitaciones del presidente de la FIFA, Erick Thohir, expresó su gratitud en la columna de comentarios. Hizo hincapié en que el compromiso de Indonesia de continuar desarrollando deportes, especialmente fútbol, ​​a través de la colaboración con la FIFA.

«Gracias por las felicitaciones y el sincero apoyo, Sr. Presidente. Creemos que a través de una fuerte colaboración y compromiso, los deportes y los jóvenes indonesios pueden continuar desarrollándose y haciendo contribuciones significativas a nivel internacional», dijo Erick.

Erick también enfatizó la importancia de la sinergia entre FIFA e Indonesia para fomentar el fútbol en Asia. «Realmente apreciamos el gran apoyo de la FIFA en el desarrollo del fútbol en Asia, incluida Indonesia. Esperemos que esta sinergia continúe desarrollando y contribuyendo al desarrollo del fútbol mundial», agregó.

Un gran desafío esperando a Erick Thohir

Como Menpora, Erick Thohir ahora enfrenta una serie de tareas importantes. Entre estos están liderando la preparación de Indonesia a la Copa Mundial 2026, además de escoltar el contingente rojo y blanco para poder lograr logros en los Juegos SEA de 2025 que se celebrarán en Tailandia.

Con experiencia internacional y redes amplias, se espera que Erick Thohir pueda llevar los deportes indonesios, tanto a nivel regional como global, hacia logros más altos.