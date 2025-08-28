Apoya la sostenibilidad de la energía limpia en la refinería Cilacap, Pertamina replicará energía verde a las refinerías Balongan y Dumai

VIVA – Apoyar la sostenibilidad energía limpiaPT Pertamina (Persero) a través de PT Kilang Pertamina Internassional ampliará la producción de energía ecológica, a la Unidad de Refinería (RU) II Dumai y Ru Vi Balongan. En la actualidad, Ru IV Cilacap es el único productor de refinería de Pertamina SAF hecho de aceite de cocina usado o aceite de embarcación usado (UCO).

El presidente de Pertamina, Mochamad Iriawan, reveló esto en la huella de la sostenibilidad de la serie #2 que se celebró en Pertamina International Refinery Ru Iv Cilacap, Central Java, miércoles 27 de agosto de 2025.

«La refinería Cilacap es una refinería pionera de la producción de SAF y esta es una forma de compromiso indonesio de convertirse en una refinería verde. El viaje a la emisión neta de cero (NZE) debe ser colectivo y colaborativo, estoy seguro de que nuestro espíritu de colaboración puede realizar un futuro más verde y más sostenible para Indonesia y el mundo. Sela Work Review en Ru IV Cilacap, miércoles 27/8.

Director de Operaciones de Refinería Internacional de Pertamina Didik Bahagia dijo que SAF se convirtió en uno de los productos superiores de la refinería Cilacap. Porque, la innovación de SAF es el resultado de la sinergia de Pertamina Group, comenzando con Pertamina como tenencia y subsolda como la Refinería Internacional de Pertamina, Patra Niaga y Pertamina Drilling Services Indonesia. Además, Pelita Air, que ha realizado su vuelo inaugural con consumo de combustible con aceite de cocina usado.

«La pertamina a través de Ru IV Cilacap y la cooperación de sujeción y suministro puede procesar el aceite de cocina utilizado en productos energéticos sostenibles.

En julio de 2025, Ru Cilacap logró producir la primera SAF hecha del vuelo crudo e inaugural de UCO con una lámpara de agua el 20 de agosto de 2025. SAF usó UCO para desarrollar el primer combustible de aviación ambientalmente amigable en Indonesia y el sudeste de Asia, que cumplió con los estándares de calidad internacional de Defstan 91-091. SAF también ha embolsado los certificados de Pertamina SAF también ha sido certificado por los directores de energía renovable de la Unión Europea (Red Eu) y la Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC) de acuerdo con el esquema de compensación y reducción de carbono para la Aviación Internacional (Corsia) SAF.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pt Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso agregó, el éxito de Pt Pertamina (Persero) desarrolló un combustible de aviación sostenible (SAF) hecho de aceite de cocina usado tiene un doble impacto que es la rotación de la economía en la comunidad al tiempo que reduce las emisiones ambientales en la industria de la aviación.

«El ecosistema Pertamina SAF involucrará la participación de la comunidad y las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) para recolectar desechos de aceite de cocina usados, a fin de alentar la mejora de la economía circular en la comunidad», explicó Fadjar.