Apoya la logística nacional, Nusantara Bridge Transport 1.3 millones de vehículos Semestre I-2025

Yakarta, Viva – Subsidiaria PT PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), el Puente Nusantara (JN) señaló que había llevado hasta 1.3 millones de vehículos en 19 pistas para apoyar la distribución logística nacional. El logro fue de enero a julio de 2025 o el semestre I-2025.

El secretario corporativo de PT ASDP, Shelvy Arifin, explicó, desde el total de vehículos transportados, 805,501 unidades eran vehículos de dos ruedas, 173,714 automóviles de pasajeros y 405,333 unidades de vehículos que se convirtieron en la columna vertebral de la distribución de logística nacional.

«Durante enero-julio de 2025, JN sirvió a más de 1.3 millones de vehículos y 463,700 pasajeros en 19 cruces estratégicos repartidos en varias regiones de Indonesia», dijo Shelvy a partir de su declaración el jueves 28 de agosto de 2025.

Shelvy dijo que el rendimiento del puente Nusantara no solo facilita la distribución de bienes entre islas. Pero también fortalece la posición de ASDP como una empresa de transporte integrada, así como un nuevo crecimiento de motos en los ingresos de la compañía.

«Los servicios logísticos han demostrado ser una de las fuentes de ingresos que continúan creciendo y se convierten en motor de crecimiento La compañía en el futuro «, dijo.

En la actualidad, JN opera 53 barcos para servir 19 pistas activas, que constan de 18 pistas ferry de distancia a corta distancia (SDF) y una pista Ferry de larga distancia (LDF).

Además, según él, el camino LDF Balikpapan (East Kalimantan) – Parepare (South Sulawesi) es un camino vital que conecta la región de Indonesia central y oriental. Ruta Hasta las 250 millas náuticas con un tiempo de viaje de ± 22 horas juegan un papel importante en el apoyo al flujo de logística y la movilidad de los pasajeros.

Durante 2024, esta pista ha servido a 38,883 pasajeros y 10,124 vehículos. La tendencia positiva continuó en el semestre I 2025 con 29,235 pasajeros y 7,569 vehículos que consisten en vehículos privados, grupos II y camiones logísticos.

«La demanda continúa aumentando, reflejando el papel estratégico de los servicios de LDF en el fortalecimiento de la cadena de suministro y el comercio nacional», dijo.

Secretario corporativo de PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin.

El horario operativo está administrado por KMP Swarna Bahera y KM Madani Nusantara, con frecuencia de envío cuatro veces por semana desde cada puerto, que es dinámico según las condiciones climáticas y operativas.

Además de Balikpapan -Parepare, ASDP también fortaleció dos rutas LDF adicionales del Patimban Port (West Java), a saber, Patimban -Pontianak y Patimban -Banjarmasin. La ruta fue atendida por KMP Ferrindo V con una capacidad de transporte de 145 unidades de vehículos mixtos. El tiempo de viaje llega 38 horas a Pontianak (420 millas náuticas) y 40 horas a Banjarmasin (444 millas náuticas).

«Este servicio de ruta es una solución estratégica para la distribución suave de bienes de Java a Kalimantan, especialmente para vehículos logísticos a gran escala», dijo Shelvy.

Además de la ruta LDF, JN también opera rutas SDF estratégicas repartidas en varias regiones, incluidas Ketapang – Gilimanuk, Sheets – Padang Bai, Hojas, Bajoe – Kolaka, Merak – Bakauheni, Kayangan – Pototano, Batulicin – Kota Baru (Tg Serdang), Tanjung Api – Api – Muntok.

Además, Kariangau – Panajam, Kariangau – Mamuju, KariGau – Taipa, Air – Sei Selari, Telaga Pungurgur – Tanjung Uban, Telaga Pungurgur – Kuala Tungkal, Telaga Pungur – Sei Selari, Dumai – Rupat, Bardan – Siantan y Amolengo – Labuan.

«Estos caminos sirven al flujo diario de vehículos y pasajeros que son cruciales para la distribución de grapas, conectividad entre regiones y fortalecer la economía local», dijo Shelvy.

ASDP junto con JN fortaleció el sector logístico a través de la expansión de la ruta, el aumento de la capacidad de la flota y la digitalización de los servicios, con el optimismo que fomenta las contribuciones de ingresos de la compañía y el desarrollo económico nacional inclusivo.