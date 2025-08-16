Apoya la conservación del elefante de Sumatra, Pertamina Patra Niaga enfatiza el negocio sostenible

Yakarta, Viva – PT Pertamina patra niagaA través del combustible terminal de Pematang Siantar, Sumatra del Norte, totalmente comprometido con la preservación del raro elefante Satwa Fauna (Elephas Maximus Sumatranus) en conmemoración del Día Mundial de Elefantes 2025.

Secretario corporativo Pertamina Patra Niaga Roberth Marchelino Verieza enfatizó que el apoyo de la compañía se llevó a cabo a través del apoyo activo en el programa de conservación en el turismo educativo de Aek Nauli, Sumatra del Norte. El área de conservación es una casa segura para siete elefantes de Sumatra, dos hombres y cinco hembras.

«Aek Nauli no es solo un camino hacia el destino turístico del lago Toba, sino que también tiene un gran potencial como turismo educativo y la ubicación de la conservación de la rara flora-fauna. Nuestro apoyo aquí es una forma concreta de compromiso con la sostenibilidad y la biodiversidad ambiental», dijo Roberth en una declaración escrita recibida en Jakarta, 17 de agosto, 2025.

El apoyo de Pertamina Patra Niaga incluye la provisión de una plantación de alimentación de elefantes que cubre un área de una hectárea, atención médica de rutina, incluidos medicamentos y controles de salud a través de elefantes que pesan regularmente. Además, el programa también alienta a la educación comunitaria a vivir al lado de la naturaleza.

Ilham Pasaribu, Mahout o Pawang Gajah en Aek Nauli, expresaron su gratitud por la contribución de Pertamina Patra Niaga.

«La asistencia de la terminal de combustible Pematang Siantar es muy beneficiosa para la conservación de este elefante de Sumatra. Uno de ellos, estamos muy agradecidos por la existencia de plantaciones de alimentación de elefantes y escalas de elefantes para que el desarrollo de elefantes pueda ser monitoreado de la medición del peso del elefante que pesamos cada mes, así como la comunidad, así como la comunidad, de lado con el lado de la naturaleza.

Roberth dijo que Pertamina Patra Niaga continúa integrando la responsabilidad social y ambiental en todos los aspectos de su negocio, en aras de un futuro más verde y verde. sostenible.

