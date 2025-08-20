Apoya el salario del DPR RP50 millones porque no obtuvo una residencia oficial, Nafa Urbach fue atacado por internautas

Yakarta, Viva – número Nafa UrbachEl artista que ahora también está sentado como miembro del Parlamento Indonesio, es nuevamente el tema de la conversación pública. La razón, defendió abiertamente el aumento planificado salarios de los miembros del DPR que se dice que alcanza RP50 millones.

En un video repladeo una cuenta de chismes @Rumpi_GosipNafa dio una razón detrás del aumento. Afirmó que los miembros de la junta ya no eran facilitados por la posición de la Cámara, por lo que era natural que se agregaran sus salarios. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«El consejo no puede obtener un puesto de la Cámara de Representantes, porque hay muchos miembros de la junta de fuera de la ciudad», dijo Nafa Urbach, según el miércoles de agosto de 2025.

Además, NAFA dijo que la situación obligó a muchos de sus colegas a encontrar una residencia alternativa alrededor de Senayan para que sea más fácil trabajar en el Parlamento.

«Por lo tanto, muchos miembros del consejo se contraen cerca de Senayan, para que sea más fácil para ellos ir al DPR, a la oficina», dijo.

Nafa también aludió a su experiencia personal. La mujer de 45 años admitió que a pesar de vivir en el área de Bintaro, South Tangerang, todavía tenía que enfrentar atascos de tráfico severos todos los días a Senayan.

«Solo vivía en Bintaro, era atasco de tráfico», se quejó la ex esposa de Zack Lee.

Sin embargo, en lugar de obtener apoyo, la defensa de Nafa en realidad atrae fuertes críticas. Muchos ciudadanos evalúan que la razón no es apropiada e insensible a la condición de las pequeñas comunidades. Compararon las quejas de NAFA con la realidad de los trabajadores de áreas amortiguadoras como Bogor, DePok y Bekasi, que tenían que ir a trabajar todos los días antes del amanecer con una condición de transporte público lleno de gente.

«La gente de Bogor trabaja en Yakarta, antes de que Dawn sea OTW. Dessk-Press en el KRL. Pero no pueden obtener la asignación oficial del hogar», dijo los internautas.

«Heellooowww se piensa en un rico DPR.

«Solo contacta a 2 millones, tengo un aire acondicionado en Yakarta, demasiado con un valor nominal de 50 millones, es mejor dar a los maestros en áreas remotas para acomodar para facilitar la educación de los hijos del país», dijo el ciudadano.