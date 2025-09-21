Apoya el programa de 3 millones de CITA de casa y ASTA, Bri distribuyó una hipoteca subsidiada de RP. 14.65 billones hasta agosto de 2025

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK o Bri nuevamente mostró su compromiso de apoyar el programa residente las personas a través de la distribución de préstamos de vivienda subsidiados (KPRS). Como una forma de compromiso para ayudar a las personas de bajos ingresos (MBR) para tener una casa habitable, BRI ha distribuido KPR de RP14.65 billones a 107 mil deudores en toda Indonesia hasta finales de agosto de 2025.

Leer también: Programa de empoderamiento de BRI entre el éxito UMKM Sewm éxito produciendo miles de millones de rupias para llegar al mercado europeo



Si se detalla, la distribución de BRI KPRS consiste en KPR Prosperity Facility Housing Financing Finaciement (FLPP) que asciende a RP14.21 billones, Tapera KPR de RP329.92 mil millones, diferencias de subsidios de KPR (SSB) de RP103.75 mil millones, y el financiamiento basado en la vivienda basada (SSB) y RP. 9,24 mil millones.

El Secretario Corporativo de BRI, Dhanny, reveló que el logro confirmó el compromiso de BRI como un banco de distribución bancaria para programas de vivienda subsidiados por el gobierno.

Leer también: BRI aprecia la colocación de RP55 billones, enfóquese en canalizar los programas de crédito y prioridad del gobierno de MSME



«Estamos comprometidos a presentar un acceso residencial decente, asequible y de calidad a personas de bajos ingresos. La distribución de KPR está en línea con la visión de Bri de continuar contribuyendo al bienestar equitativo del bienestar mientras apoya la agenda de desarrollo nacional», dijo.

Como una manifestación tangible de apoyo para Programa de 3 millones de casasBRI en agosto de 2025 también aumentó la cuota para la distribución de KPR FLPP de las 17.700 unidades originales a 25,000 unidades.

Leer también: Reunión de Qodari Gercep con el ministro Maruarar después de ser inaugurado, ¿qué estás discutiendo?



«Somos optimistas de que los programas de vivienda subsidiados pueden continuar ampliándose en el alcance, para que cada vez más familias indonesias puedan tener hogares habitables», agregó Dhanny.

La distribución de KPR también está en línea con el enfoque de BRI en el apoyo a la ASTA CITA del gobierno, a saber, continuar el desarrollo de infraestructura y construcción de la aldea para la igualdad económica. A través del financiamiento de la vivienda, BRI no solo proporciona acceso a las residencias, sino que también contribuye a mejorar la calidad de vida de la comunidad.