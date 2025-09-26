Apoya a la industria creativa, Hypernet Technologies está preparado para satisfacer las necesidades de Internet en el gran festival de música

Yakarta, Viva – Compañía de proveedores de servicios administrados, Tecnologías de HypernetNuevamente demuestra su compromiso y confiabilidad como socio conectividad Oficial en dos Música del festival El más grande de Indonesia, The Sounds Project 8 y Pestapora 2025.

Sección de comunicación de marketing Head Hypernet Technologies, dijo Ferdy Zulkarnain, el paso fue una forma de compromiso para apoyar los desarrollos industria creativay garantizar la máxima experiencia digital en varios sectores.

«Creemos que la implementación del servicio administrado por WiFi es una necesidad importante de apoyar el funcionamiento sin problemas del evento, especialmente el festival de música a gran escala», dijo Ferdy en su declaración, el viernes 26 de septiembre de 2025.

«Por lo tanto, estamos comprometidos a proporcionar la mejor solución de conectividad durante el festival», dijo.

Explicó que los dos festivales unieron con éxito a miles de visitantes, músicos famosos y jugadores de la industria del entretenimiento en una celebración de música y creatividad.

Detrás de la emoción, la necesidad de una conectividad a Internet confiable y estable es un aspecto importante, especialmente para apoyar los eventos operativos, las transacciones digitales, la transmisión en vivo, así como las necesidades del contenido de medios y creadores.

A través de los servicios de Internet, los servicios administrados y las páginas de destino del portal que están específicamente preparadas, las tecnologías de hipernet garantizan la conectividad sin problemas en el área del lugar durante el evento.

«Comenzando desde inquilinos de stand, artistas en el backstage, hasta áreas de medios y producción, todos conectados a redes de Internet rápidas y estables», dijo Ferdy.

La participación de Hypernet Technologies en el Proyecto 8 y Pestapora son parte de los esfuerzos de la compañía, para participar aún más en el apoyo a las industrias creativas en Indonesia.

«Este soporte es una solución tecnológica que respalda el crecimiento de los ecosistemas digitales en el sector del entretenimiento, y Hypernet Technologies también fomenta la innovación y la colaboración cruzada», dijo.

Para encontrar información detallada sobre varios servicios y los últimos desarrollos sobre Hypernet Technologies pueden visitar el sitio web www.hypernet.co.id o el canal oficial de redes sociales de Hypernet Technologies, en LinkedIn, Facebook e Instagram @Hypernet.technologies