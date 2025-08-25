Apoya a la industria cinematográfica indonesia, Amar Bank Usung Financial Solutions para financiar el acceso

Yakarta, Viva – Los emisores bancarios de PT Bank Amar Indonesia TBK (Amar) comenzaron a mirar industria creativa Al igual que la industria del cine nacional, porque la posición de la película en el sistema de economía creativa se considera más estratégica. Por lo tanto, se necesita soporte de los ecosistemas de soporte, como las soluciones finanzas digitales que es más relevante.

Vicepresidente Senior (SVP) MIPYME Banco AmarJosua Sloane afirmó, el personaje de la industria cinematográfica única exige la planificación del presupuesto, la gestión financiera y las estrategias de distribución madura, de modo que el proceso de producción funciona sin problemas y de manera sostenible.

«La disciplina de la gestión financiera y el financiamiento flexible es la clave de la continuidad de la producción. Las películas también pueden construir una cartera financiera saludable para estar mejor preparado con inversores e instituciones de financiación», dijo Josua en su declaración, el lunes 25 de agosto de 2025.



Ubicación de la película colgante de Pulung

En Amar Bank, Josua se aseguró de que su partido intentara proporcionar soluciones financieras que utilicen la tecnología digital. Donde más tarde, los cineastas pueden monitorear y administrar las finanzas digitalmente y acceder a financiamiento flexible. «Esto creará un ecosistema más transparente, eficiente y confiable», dijo.

Afirmó que esta iniciativa no es solo parte de la gran misión del banco para apoyar la economía creativa de Indonesia, sino que también refleja el liderazgo de Amar Bank en innovación digital.

«Amar Bank muestra cómo los servicios financieros pueden transformarse para responder las necesidades de este sector», dijo Josua.

Este compromiso también se realiza a través de la participación activa de Amar Bank como el principal socio de Jaff Market 2025, que es el foro principal Industria cinematográfica indonesia. En este evento, Amar Bank acercó la innovación financiera digital a los ecosistemas creativos, especialmente el cine, para abrir oportunidades más amplias para el crecimiento de la inclusión financiera en el sector de la economía creativa.

«Este paso está en línea con los esfuerzos del Ministerio de Turismo y Economía Creativa y OJK para fortalecer la contribución del sector creativo a la economía digital nacional», dijo.

Del mismo modo, productor y propietario de la casa de producción de películas de Miles, Mira LesmanaEnfatizando la importancia de una comprensión integral de la historia para el marketing, de modo que la producción se ejecuta en un ecosistema saludable.

«Además de crear una atmósfera de producción propicio, los cineastas deben ser sensibles al mercado, ajustar la escala de producción y comunicar el potencial de la película de manera realista a los inversores», dijo Mira.

Según él, la sostenibilidad del trabajo también requiere una planificación cuidadosa, especialmente en aspectos financieros. La investigación de mercado y la asociación desde el principio es una base importante, por lo que la producción no encuentra desafíos importantes.

«Cada proyecto debe ajustarse a la capacidad, reconocer el objetivo de la audiencia y gestionar el riesgo sabiamente», dijo.