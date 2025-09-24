Apoya a la generación saludable, MBG se ve reforzada por nuevos patrones y una supervisión estricta

Yakarta, Viva – Programa gratuito de alimentación nutritiva (Mbg) que es una de las prioridades del presidente continúa recibiendo atención pública. El presidente de la Agencia de Presupuesto DPR RI (Banggar), dijo Abdullah, enfatizó que MBG es un programa importante que tiene un valor estratégico para mejorar la calidad nutricional de los niños de la nación.

Pidió a todas las partes que apoyen la implementación de este programa, así como alenten las mejoras técnicas para que no se repitieran los eventos no deseados.

«El programa de prioridad para que el presidente coma gratis nutritivo es algo bueno, que debemos impulsar primero. Que en su viaje hay aquellos que leemos juntos en varios medios, luego deben detectarse de inmediato por gobierno«Dijo en su declaración, miércoles 24 de septiembre de 2025.

Según él, el sabio paso es hacer la detección temprana de la raíz del problema, no detener el programa. Dio un ejemplo de la necesidad de un nuevo patrón en la gestión. cocina MBG para que la comida servida permanezca fresca y de acuerdo con los estándares de salud.

Presidente del parlamento indonesio, dijo Abdullah

«Es mejor si detectamos temprano, ¿dónde está el problema? ¿Es porque a las 2 pm solo se cocinan, mientras que a las 12 del mediodía ya son 14 horas? Por lo tanto, se necesita un nuevo patrón. O cada escuela hay una SPPG para que sea más interesante y más fácil en términos de supervisión», dijo.

En línea con eso, el Presidente de la Fundación Buyut Pesorean Buyut, Romy Arief, enfatizó su compromiso de apoyar el éxito del programa MBG.

La fundación que administra también estableció la cocina MBG como una forma tangible de contribución al éxito de los programas gubernamentales.

«El establecimiento de esta cocina MBG es una forma de nuestras buenas intenciones para capacitar el programa del gobierno central y proporcionar beneficios a la comunidad. Intentamos lo más posible para proporcionar alimentos nutritivos y mejores al involucrar a los chefs profesionales que comprenden los estándares de procesamiento de acuerdo con las instrucciones técnicas», dijo Romy.

Romy agregó que la gestión de las cocinas MBG no solo se limita a proporcionar alimentos, sino que es un esfuerzo serio para mantener la salud pública a través de la provisión de nutrición apropiada. Según él, la existencia de MBG Kitchen con estándares claros fortalecerá aún más la continuidad del programa mientras responde la duda de la comunidad.

Para obtener información, el propio gobierno se ha asegurado de que se llevará a cabo una evaluación integral, comenzando desde la cadena de distribución de alimentos, estándares de cocina, para dirigir la supervisión en el campo.

El objetivo es que se mantenga la calidad de los alimentos, higiénica y satisfaga las necesidades nutricionales de los niños que son el objetivo principal. El gobierno, junto con las partes relacionadas, incluidas las escuelas, las fundaciones y las instituciones de gestión de la cocina, continúan trabajando juntos para garantizar los estándares de limpieza, cómo cocinar, hasta que el momento de la distribución de alimentos esté completamente de acuerdo con las disposiciones.

Por lo tanto, el programa MBG aún puede funcionar de acuerdo con su objetivo inicial, es decir, aumentando la nutrición de la generación joven indonesia, sin tener que detenerse solo por incidentes técnicos. Se espera que el apoyo comunitario y el compromiso conjunto puedan mejorar este programa en el futuro y proporcionar amplios beneficios para todos los niños de la nación.