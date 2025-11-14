APostLab sobre el taller Helsinki-Tallin, Estonian Post Focus

Uno de los programas europeos más codiciados para supervisores y productores de postproducción sobre los aspectos prácticos de la postproducción, el programa financiado por Creative Media AposLab se celebra por primera vez como un evento entre dos ciudades, entre Helsinki y Tallin.

Respaldado por el Instituto de Cine Finlandés y el Instituto de Cine de Estonia, el programa basado en proyectos se implementará del 13 al 19 de noviembre, durante tres días en cada ciudad capital, y la capacitación con sede en Tallin se exhibirá en Discovery Campus, parte del evento Industry@Tallinn & Baltic del Black Nights Film Festival.

Mauricio Romero Tunaroza, director general de ApostLab, dijo que organizar el primer taller en dos ciudades entre Finlandia y Estonia se sintió «natural» considerando la proximidad de los países vecinos (sólo dos horas en ferry) y los fuertes vínculos industriales.

«APostLab es un taller único en su enfoque de la realización cinematográfica», afirmó el director general de la Fundación Cinematográfica Finlandesa, Lasse Saarinen, que apoya hasta dos conciertos internacionales de formación de la industria al año. «Debido a los cambios técnicos en la postproducción, un sector en constante transición, tenía sentido para nosotros ser parte de él, sobre todo porque conecta a los productores con la postproducción».

La jefa del Instituto de Cine de Estonia, Edith Sepp, estuvo de acuerdo con él. «Es realmente importante para nosotros ser parte de APostLab. La industria cinematográfica de Estonia es pequeña, pero está llena de creatividad, y crecemos a través de la colaboración. Trabajar junto con nuestros socios finlandeses a través de APostLab acerca a las personas; es un espacio donde la experiencia se mueve libremente a través de fronteras. «Me encanta que conecta a nuestros profesionales y muestra lo fuertes que podemos ser, especialmente cuando los finno-ugrios trabajamos juntos», añadió. «También recuerda a otros, en los países nórdicos y bálticos, que Estonia tiene mucho que ofrecer, no sólo creativamente sino también técnicamente”.

Al comentar sobre la remodelación del post en la era digital y de la IA, Sepp dijo: «La industria ha cambiado mucho; todo avanza muy rápido, los presupuestos son más ajustados, la tecnología sigue evolucionando. Los productores y supervisores post-profesionales son realmente la columna vertebral de la producción, y necesitan confianza, pero también habilidades para gestionar todas estas nuevas demandas. Los programas de capacitación e intercambio como APostLab son invaluables porque no solo enseñan. Crean nuevos significados, conectan a las personas y generan confianza. También es importante resaltar que ayudan a crear un lenguaje compartido entre creativos y técnicos de la región. Así es como la industria regional se fortalece y se vuelve visible ante el mundo”, señaló.

Durante el taller residencial de seis días, los más de 20 participantes perfeccionarán sus habilidades en todos los aspectos técnicos, financieros y creativos de la postproducción, en un entorno de coproducción europeo e internacional. En sesiones muy solicitadas, los productores trabajarán mano a mano con los supervisores posteriores para diseñar un flujo de trabajo, un cronograma y un presupuesto de posproducción personalizados para un proyecto específico. Sesiones separadas tratarán sobre sonido y diseño, VFX e IA.

En el Discovery Campus de Tallin, se organizarán dos sesiones conjuntamente con Industry @Tallinn y Baltic Event. El 19 de noviembre, el ex tecnólogo de Netflix y especialista en etalonaje Edmond Laccon dará una charla, Desarrollo visual, y sobre la importancia de establecer una buena comunicación con los jefes de departamento (HOD) antes del rodaje, mientras que Remus se centrará en tomar atajos para micropresupuestos.

«Siempre hay opciones para tomar atajos, pero nuevamente, como ocurre con un guión, la gente realmente necesita saber lo que están haciendo, para no dañar la calidad del proyecto. Primero viene una comprensión clara del cronograma, el presupuesto y solo entonces puedes pensar en cómo recortar. Tomar atajos primero y luego descubrir cómo hacerlo funcionar es una receta para el fracaso, francamente», advirtió Remus.

Camino estonio

Profundizando en la especificidad de la posproducción en los mercados más pequeños, Remus dijo que “estos tienden a tener infraestructura y proveedores de posproducción más pequeños, aunque a menudo bastante calificados, como en Estonia”. Subrayó la necesidad de que los organismos públicos obliguen a los productores extranjeros, que acceden a devoluciones de impuestos, a gastar una parte significativa de su gasto de producción en postproducción local para proteger a los trabajadores independientes. «De lo contrario, muchos buenos talentos se irán a otra parte».

Tres participantes de ApostLab compartieron sus experiencias de primera mano y los pros y los contras de la posproducción en Estonia.

«Estonia tiene una capacidad de postproducción impresionante y todavía algo infravalorada», consideró Moonika Raidan, supervisora ​​de postproducción y editora de dos largometrajes presentados en la competición de cine báltico de Black Nights: «Fränk» y «New Money». «La industria es rentable, flexible y conocida por su mentalidad orientada a las soluciones. Las empresas locales de VFX como FrostFX han logrado reconocimiento internacional (con un Emmy este año por la serie «The Penguin» de HBO) y continúan traspasando los límites técnicos. Si bien hay sólo unos pocos profesionales que trabajan únicamente como supervisores de postproducción, el talento y la infraestructura están en su lugar, y hay un potencial real de crecimiento en esta área», afirmó.

La prometedora productora Inger Põder (“Bob sin hogar”), que asistió al APostLab con el debut como directora de Teresa Väli, “White Ship”, coincidió plenamente con Raidan en lo que respecta a los equipos competitivos del país, pero también a la falta de post-supervisores especializados. «Yo mismo he hecho este trabajo en el pasado como coordinador de producción interno, y esa experiencia me abrió los ojos sobre cuánto más se necesita especializar este trabajo. Por eso creo que es fantástico que APostLab se centre más en Finlandia y Estonia, prestando más atención al trabajo».

El productor estonio de peso pesado Jevgeni Supin, de Zolba Productions, en rápida expansión, acreditado por la serie histórica internacional “Von Fock” y el anticipado drama estonio-ucraniano “My Dear Mother”, dijo que usar diferentes roles – desde gerente de sala hasta asistente de set, editor y director – lo ha ayudado a convertirse en un mejor productor. «Estoy familiarizado con todos los aspectos de la postproducción y ha sido un gran beneficio para mí porque entiendo cuánto tiempo lleva todo, cuáles son las aguas poco profundas y dónde pueden estar los problemas. Pero en los últimos tiempos», añadió, soy consciente de que no es suficiente. Trabajar en proyectos internacionales, con mayores exigencias, requiere habilidades más afinadas y diferentes. Por eso APostLab es el lugar adecuado para aprender”.

Supin dijo que su primera opción, para cada proyecto, es tratar de mantener el correo local, también por el idioma. Pero la disponibilidad del mejor equipo y talento puede ser un problema. «Como Estonia es un mercado pequeño, debemos planificar con antelación, ya que los mejores profesionales (no sólo en el sector post-) tienen una gran demanda. Es una bendición y una maldición que Estonia y los países bálticos se hayan convertido en destinos de moda», observa.

En APostLab, Supin traerá su proyecto televisivo de alto nivel “Let It Snow”, coproducido con los estudios finlandeses Take Two. El productor y ex director de Baltic TV Beats Forum espera que el programa policial encargado por el transmisor báltico Go3 comience a emitirse a finales del próximo año. Esta ligera comedia policial cuenta la historia de un padre de familia estonio, bondadoso pero excéntrico, que accidentalmente se convierte en el único líder de todo el tráfico de cocaína en Helsinki.

«Necesito una evaluación de un post-supervisor calificado sobre el concepto y el guión», dijo Supin. «No necesitamos muchos efectos obvios ni escenarios complicados para crear el mundo, pero habrá mucha acción, limpiezas y necesitaremos apoyo para encontrar diferentes soluciones visuales, tal vez también con animación para escenas de montaje rápido. Necesitamos entender qué camino es más razonable desde el punto de vista financiero».

Consejos

resumiendo a Variedad Entre los datos clave que los productores deben tener en cuenta respecto a la posproducción, Remus ofreció tres consejos:

Familiarícese lo suficiente con la posproducción para tener una conversación a la altura de los ojos sobre los objetivos creativos de cualquier proyecto con todos los involucrados y hable con todos en la preproducción y la etapa de financiamiento.

Encuentre buenos socios y expertos, no solo personas que cumplan con los requisitos porque tienen una dirección en un lugar donde desea gastar su dinero. Encuéntrelos temprano, involúcrelos en la planificación para equilibrar sus recursos adecuadamente.

Familiarícese con el hecho de que la posproducción es una parte esencial de la narración. Por lo tanto, interactúe con expertos en publicaciones lo antes posible y participe cuando se ejecute la publicación.

Neeltje van der Heijden, directora de programas y supervisora ​​de postproducción de ApostLab, añadió: “Nuestro lema es ‘¡publica antes de disparar!’ Y ese es el núcleo de esto. Por supuesto, es clave que los productores contraten post-expertos ya que esto beneficia todo el proceso, incluido el presupuesto. Pero también agregaría: piensen en la preproducción, la producción y la postproducción como algo holístico. Conecte todos los departamentos, valore la experiencia de todos y comuníquese de manera efectiva”.