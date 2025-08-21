Apollonia demanda a Prince Estate sobre la propiedad del nombre artístico

Apoloniamejor conocido como modelo de actor y modelo y Príncipe protegido que coprotagonizó el Película de 1984 «Purple Rain» ha llevado el patrimonio del fallecido cantante a los tribunales sobre sus intentos de cancelar sus marcas registradas y reclamar la propiedad sobre el nombre artístico.

Apollonia, cuyo nombre real es Patty Kotero, alegada en una demanda presentada el martes y revisada por Variedad que las empresas de Paisley Park «se embarcaron en una campaña agresiva» para tomar el control del nombre de Apolonia apelando a la Junta de Pruebas y Apelaciones de Marcas registradas, presuntamente afirmar que Kotero firmó los derechos sobre el nombre como parte de sus contratos de Purple Rain.

“Ahora que Prince ha fallecido, [Paisley Park Enterprises] No se detendrá en sus esfuerzos por adquirir todas las cosas relacionadas con Prince a pesar de que no tiene derecho legal para hacerlo ”, dice la demanda. El patrimonio de Prince, quien murió en abril de 2016, ha estado involucrado en una maraña de demandas por la propiedad del legioso del morado.

“The statute of limitations for breach of contract expired long ago,” the complaint reads, referencing the Purple Rain contracts assertions, “and neither Prince nor anyone on his behalf ever requested Apollonia cease using her name or demanded she stop using her name on a personal or professional level. Contrary to defendants’ claims before the [Trademark Trial and Appeal Board]Príncipe y Apolonia eran amigos, y él quería que ella tuviera éxito como Apolonia ”.

Un representante de la finca Prince no respondió de inmediato a VariedadSolicitud de comentarios.

Paisley Park y el Príncipe «nunca hicieron cumplir sus presuntos derechos y el estatuto de limitaciones expiró hace mucho tiempo», reafirma la queja.

«Toda la buena voluntad asociada con el nombre y la marca registrada ‘Apolonia’ durante las últimas cuatro décadas es atribuible al demandante», argumenta su abogado Daniel Cislo. «Solo hay una Apolonia, y Apollonia es la fuente de los bienes y servicios proporcionados bajo este nombre. Por lo tanto, para proteger su marca, la Sra. Kotero posee varias solicitudes y registros de marcas de» Apolonia «».

Los documentos de la Junta de Juicio y Apelación de Marcas muestran que Paisley Park Enterprises presentó dos casos de cancelación contra Kotero, uno en 2019 y el otro en 2021. Uno ha sido suspendido, el otro está esperando una moción de suspensión. «Debido al hecho de que hay dos procedimientos de cancelación paralelos que involucran a las mismas partes y marcas casi idénticas, también es posible que se puedan emitir dos decisiones diferentes que no se pueden conciliar», escribió el abogado de Kotero en una presentación separada del 19 de agosto.