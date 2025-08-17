Aplicar el principio de cómodo, la policía regional de Bengkulu se asegura de que la selección de miembros receptores de la Policía Nacional sea transparente y libre de intervención

Yakarta, Viva – Kombes pol Sih Harno enfatizó que los principios de limpieza, transparente, responsable y humanista (cómodo) son compromisos fundamentales Polri Al crear un proceso reclutamiento Calidad, justicia y libre de prácticas de desviación.

Esto se transmitió en la socialización de la aplicación del principio de cómodo a las filas de la policía regional en la región de Sumatra, en un esfuerzo por fortalecer la integridad y la profesionalidad en el proceso de recibir miembros de la Policía Nacional. La actividad fue realizada por la Oficina de Recursos Humanos de la Policía Regional de Bengkulu (HR).

«La aceptación de los miembros de la Policía Nacional es la puerta inicial para presentar los recursos humanos superiores de polri. El principio de cómodo debe ser una referencia conjunta en cada etapa de la selección, de modo que el reclutamiento se ejecuta sin intervención, transparente e integridad.

Ilustración de la seguridad del aparato conjunto TNI-Polri Foto : Viva/Teguh Joko Sutrisno (Semarang)

Como forma de refuerzo, la policía regional de Bengkulu también ha hecho margen de evaluación Prácticamente con el Ministerio de Pan-RB, el Instituto de Administración del Estado (LAN) y la Agencia de Personal del Estado (BKN). Margen de evaluación Su objetivo es enriquecer las referencias y armonizar el mecanismo de reclutamiento de la Policía Nacional con estándares de gestión nacionales de personal nacionales cuentas y modernos.

A esta actividad asistieron representantes de toda la Policía Regional de Sumatra. En la socialización, los participantes recibieron una presentación sobre la estrategia de implementar el principio de cómodo, el mecanismo para la supervisión de la selección, a las medidas de prevención de irregularidades. El foro también es un lugar para fortalecer el compromiso colectivo, de modo que la aplicación del principio de cómodo se puede adoptar de manera consistente en cada unidad regional.

A través de esta actividad, la Policía Nacional enfatizó su seriedad para presentar un proceso de selección que está en línea con el concepto de «predictiva, responsabilidad, transparencia justa (precisión)» lanzado por el jefe de la policía nacional. Se espera que la implementación exitosa del principio de cómodo en la región de Sumatra se convierta en un modelo nacional, de modo que toda Polda en Indonesia pueda realizar el proceso de recepción de miembros de la Policía Nacional que sean profesionales, objetivas y confiables.

