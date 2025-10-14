Aplicaciones religiosas que son cada vez más populares entre los musulmanes en Indonesia

VIVA – De época digital Cada vez más avanzada, la tecnología no sólo ha penetrado en el ámbito del entretenimiento y lo social, sino también en el de la espiritualidad. Fenómeno recordar vía digital solicitud El uso de teléfonos inteligentes es cada vez más popular entre musulmanes Indonesia. Varias aplicaciones de dhikr ahora vienen con funciones completas que ayudan a los usuarios a recordar a Allah y realizar culto más fácil y consistentemente.

Zikr o dhikr, es decir, recordar y cantar el nombre de Alá como forma de adoración, es una parte importante de la práctica espiritual de los musulmanes. Con una vida diaria ocupada, a muchas personas les resulta difícil encontrar tiempo para el dhikr con regularidad. La presencia de la aplicación de recuerdo digital es una solución práctica que cubre esta necesidad.

Esta aplicación de dhikr generalmente está equipada con una función de recordatorio de tiempo de dhikr, un conteo de cuentas de oración digitales e incluso un sonido de lectura de dhikr que se puede seleccionar según sus necesidades. Varias aplicaciones también ofrecen contenido educativo religioso, oraciones diarias y guías de adoración.

Popularidad en rápido aumento en Indonesia

Indonesia, como país con la mayor población musulmana del mundo, es un mercado potencial para los desarrolladores de aplicaciones religiosas. Los datos de la Asociación de Proveedores de Servicios de Internet de Indonesia (APJII) en 2024 muestran que el uso de aplicaciones religión un aumento de alrededor del 38 por ciento en comparación con el año anterior.

Los usuarios de Indonesia han descargado millones de veces aplicaciones populares como «Muslim Pro», «Digital Zikir» y «Digital Tasbih». En una pequeña encuesta realizada por un desarrollador local, el 70 por ciento de los encuestados dijeron que se sentían más motivados para hacer dhikr con regularidad después de usar la aplicación.

El beneficio de la aplicación de recuerdo digital es que ayuda a las personas a ser más disciplinadas en la realización de su culto, especialmente a las generaciones más jóvenes que están familiarizadas con los dispositivos. Además de facilitar la adoración, la aplicación de dhikr también puede reducir el estrés y aumentar la calma interior.

Con avances tecnológicos como la inteligencia artificial (IA) y la realidad virtual (VR), se estima que las aplicaciones de dhikr serán más interactivas y personales. Los desarrolladores han comenzado a integrar funciones que pueden adaptar las oraciones y los recuerdos a la condición del usuario, incluidas voces de asistentes virtuales que pueden proporcionar motivación y recordatorios.

Ilustración de la aplicación de recuerdo digital.