Aplicación móvil Adobe Premiere que agrega funciones de cortos de YouTube

Adobe y YouTube se están asociando en una asociación única en su tipo destinada a lograr que más YouTubers utilicen la aplicación móvil Adobe Premiere para iPhone recientemente lanzada, idealmente para producir una tonelada más Cortometrajes de YouTube vídeos.

En el marco de una nueva asociación entre Adobe y YouTube, la aplicación móvil gratuita Adobe Premiere (lanzada el mes pasado para iOS) pronto agregará Create para YouTube Shorts. El nuevo espacio de creación de contenido brindará acceso a las herramientas de edición de video de Adobe, incluidos efectos exclusivos, transiciones, ajustes preestablecidos de títulos y más adaptados a YouTube Shorts.

La sección Creador de cortos de YouTube de la aplicación Adobe Premiere incluirá una biblioteca de plantillas listas para usar (por ejemplo, para vlogs del día a día, videos de viajes y videos de prepárate conmigo), y los usuarios también podrán crear sus propias plantillas y compartirlas. Una vez que hayan terminado de crear un video, los usuarios pueden subirlo a YouTube Shorts con un solo toque.

Además, los creadores de YouTube podrán acceder a las herramientas de edición de nivel profesional de Premiere Mobile. La aplicación proporciona efectos de sonido generados por IA y funciones de IA generativa impulsadas por Firefly, pero solo están disponibles con suscripciones pagas. El espacio de creación de contenido Create for YouTube en Adobe Premiere mobile estará disponible directamente desde la aplicación de YouTube tocando el ícono «Editar en Adobe Premiere» que aparecerá en YouTube Shorts.

«Con Premiere mobile, queremos permitir que cualquiera sea creador, con sólo un teléfono en la mano, y empoderarlos para crear contenido increíble», dijo Mike Polner, vicepresidente de marketing de productos para creadores de Adobe. Fue una decisión obvia asociarse con YouTube, dijo: «Nuestros dos intereses realmente se han alineado en cuanto a cómo servimos a los creadores».

La propia aplicación de YouTube incluye una variedad de funciones para grabar y editar videos cortos. Sarah Ali, vicepresidenta de gestión de productos de YouTube, ve la asociación para integrarse con Adobe Premiere mobile como «reunirse con los creadores donde estén».

«Sabemos que los creadores ya están utilizando Adobe para cortos», dijo Ali. La asociación tiene como objetivo ayudarlos a «desbloquear más historias».

La nueva asociación se presentará el martes en el inicio de la Conferencia Creativa Adobe MAX 2025 en Los Ángeles.

Los videos de YouTube Shorts, que pueden durar hasta 3 minutos, han ganado popularidad desde que se introdujo el formato similar a TikTok en 2020. YouTube Shorts tiene más de 2 mil millones de usuarios mensuales y más de 200 mil millones de visitas diarias, según YouTube.

creador de youtube Cleo Abram (6,85 millones de suscriptores), que produce «explicadores tecnológicos optimistas», dijo Variedad que Premiere mobile ha hecho que sea «más fácil y rápido dar vida a nuestras historias, incluso mientras estamos en el campo».

«Ahora, lo que más me emociona ver de la nueva asociación de YouTube y Adobe es cómo aún más creadores tendrán acceso al tipo de edición de nivel profesional y control creativo que solía estar encerrado detrás de costosas herramientas y distribución», dijo Abram. «Ya no. Adobe y YouTube están abriendo la puerta para que brille una nueva ola de voces, perspectivas e ideas».

Mai Phamun creador de belleza y estilo de vida (con 3,5 millones de suscriptores de YouTube), dijo que tener Premiere móvil ha sido un «cambio de juego» en la creación de contenido, especialmente en conciertos, festivales y otros eventos. «Lo que más me entusiasma de Adobe Premiere móvil es lo que significa para los nuevos aspirantes a creadores que podrían sentirse intimidados por la edición de escritorio», dijo Pham. «Tener las herramientas de Adobe accesibles en dispositivos móviles hace que sea mucho más fácil comenzar a aprender y, cuando estés listo para subir de nivel, la transición a la computadora será mucho menos aterradora».

Mire un video de las nuevas funciones de YouTube de la aplicación Premiere de Adobe para iPhone: