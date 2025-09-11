Aplicación de activos de puertas de impresión histórica

Yakarta, Viva – La educación y la alfabetización son una parte importante del viaje Puerta En la industria activos criptográficos doméstico. Se han llevado a cabo varias iniciativas en términos de educación y alfabetización a través de una variedad de programas superiores.

Comenzando desde la puerta de Goes to Campus, la puerta de Goes to Office y Buidlrs Lounge de Pintu. Además, la puerta también tiene una plataforma educativa a la que se puede acceder de forma gratuita a través de la aplicación y la puerta de la puerta.

La Plataforma de Educación de la Puerta de la Academia presenta información en profundidad sobre activos de criptografía, incluidos el análisis de mercado, la macroeconomía y varios proyectos relacionados con esta industria. Mientras tanto, Pintu News ofrece las últimas noticias sobre los activos criptográficos.

«Creemos que la educación y la alfabetización son la clave principal para avanzar en esta industria en Indonesia. La buena e integral comprensión que va desde lo que son los activos, beneficios y riesgos criptográficos, hasta que se puedan lograr regulaciones aplicables a través de una educación constante», dijo el jefe de marketing de Timothius Martin Door, jueves 11 de septiembre de 2025.

Por lo tanto, la solicitud de cifrado ganó un premio del Exchange Krypto de PT Central Finance X (CFX) En la categoría de ‘Premio Arjuna’ con el título ‘El más alto compromiso con la alfabetización y la educación en la industria criptográfica’.

Timothius apreciaba tan alto como el intercambio de criptográfico CFX por el premio otorgado como la compañía de activos financieros digitales (PAKD) con el más alto compromiso en términos de educación y alfabetización.

«Este premio nos ha provocado cada vez más para continuar promoviendo varios programas educativos y de alfabetización en línea o fuera de línea a través de nuestra plataforma de educación The Academy Door», dijo.

Mientras tanto, el director gerente de CFX, Subani, apreció el compromiso real de la puerta para abrir una visión y aumentar la comprensión pública del potencial de los activos de criptografía a través de varios programas educativos y de alfabetización.

«Este premio se otorga a los miembros que tienen una contribución importante al progreso de la industria de los activos criptográficos en el país», dijo.