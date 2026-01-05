Aplazado de un lado a otro, el juicio de acusación contra Nadiem Makarim finalmente se ha celebrado hoy

Jacarta – Después de dos retrasos, sesión lectura acusaciones contra el ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología, Nadiem Makarimfinalmente programado para realizarse nuevamente hoy lunes 5 de enero de 2026, en el Tribunal Penal de Corrupción (Tipikor).

El juicio de lectura de cargos de Nadiem se pospuso anteriormente dos veces a lo largo de diciembre de 2025. El juicio inicial, que debía celebrarse el lunes 16 de diciembre de 2025, fue cancelado debido a la mala salud de Nadiem.

Luego, el juicio fue reprogramado para el martes 23 de diciembre de 2025. Sin embargo, en ese momento Nadiem no pudo volver a presentarse porque se consideraba que aún necesitaba tiempo de recuperación.

Durante el juicio, el tribunal preguntó si el fiscal (JPU) estaba dispuesto a presentar a Nadiem como acusado. El fiscal explicó que Nadiem aún necesitaba tiempo para recuperarse después de haber sido operado de una enfermedad que padecía anteriormente.

El fiscal también dijo que Nadiem fue declarado recuperado sólo 21 días después de la cirugía. Debido a esto, Nadiem solo podrá comparecer ante el tribunal el viernes 2 de enero de 2026 o más tarde.

Con base en estas consideraciones, el panel de jueces finalmente decidió posponer nuevamente la audiencia de acusación y reprogramarla para hoy.

Para su información, el juicio por el caso de presunta corrupción en adquisiciones Chromebook y el ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Mendikbudristek) Nadiem Makarim fue nuevamente aplazado.

El panel de jueces del Tribunal de Corrupción del Tribunal de Distrito Central de Yakarta pospuso el juicio hasta el 5 de enero de 2026 debido al estado de salud de Nadiem, que aún se está recuperando de una cirugía.

El aplazamiento del juicio se basó en recomendaciones médicas. Se sabe que Nadiem se sometió a una cirugía de fístula anal el 12 de diciembre de 2025 y necesitará un tiempo de recuperación de al menos 21 días.

Durante el juicio también se afirmó que Nadiem había sido sometido a tres operaciones por una enfermedad similar y que en los últimos meses había experimentado complicaciones en forma de reinfección, abscesos y hemorragias recurrentes.

Esta información sobre su estado de salud fue transmitida por un médico del hospital donde Nadiem estaba recibiendo tratamiento y fue confirmada por el médico del fiscal, Muhammad Yahya Sobirin, que estuvo presente directamente en la sala del tribunal.

El abogado de Nadiem, Dodi S. Abdulkadir, dijo que su partido estaba dispuesto a seguir el orden del día del juicio, incluida la presentación de una excepción cuando se leyera la acusación. Sin embargo, el estado de salud de su cliente hizo inevitable posponer el juicio.