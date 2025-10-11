¡Apertura esta noche! 4 cosas que debes saber antes de ir a Ragunan de noche

Jacarta – Parque de Vida Silvestre Ragunán recorridos nocturnos abiertos. Este programa comienza este sábado por la noche, 11 de octubre de 2025. Además, los recorridos nocturnos en Ragunan estarán abiertos todos los sábados con un horario de atención de 18:00 a 22:00 WIB y el servicio de compra de entradas estará abierto hasta las 21:00 WIB.

Lea también: Para prevenir actos inmorales, Pramono añade CCTV en TM Ragunan



Para aquellos de ustedes que quieran intentar experimentar la sensación de viajar en Ragunan de noche, es una buena idea anotar las siguientes cosas importantes.

Boleto de entrada para visitantes

Lea también: Ragunan está abierto hasta la noche, Pramono: por favor, sal, pero sé amable.



El jefe de Relaciones Públicas de TM Ragunan, Wahyudi Bambang, dijo que las entradas a Ragunan se mantienen normales. La entrada para niños (de 3 a 12 años) es de 3.000 IDR por persona, mientras que la entrada para adultos es de 4.000 IDR por persona.

Mientras tanto, si hay visitantes que han venido desde el mediodía hasta la tarde y quieren continuar su recorrido por la noche. Bambang dijo que los visitantes deben comprar el boleto indicado para la visita nocturna.

Lea también: Ragunan abre tours nocturnos a partir del 11 de octubre, ¿cuánto cuesta la entrada?



«Los visitantes diurnos deben despejar el área primero a las 17.00 como máximo, pueden ingresar nuevamente a las 18.00. (Salir del área de Ragunan y volver a ingresar con un nuevo boleto) sí, toque nuevamente para la noche (boleto)», dijo cuando fue contactado por VIVA.co.id, el sábado 11 de octubre de 2025.

Acceso de inicio de sesión

Solo se puede acceder al acceso de entrada para recorridos nocturnos en Ragunan a través de la entrada norte. Mientras tanto, para pagar las entradas, todos los visitantes deben utilizar JakCard porque el sistema de entradas no acepta pagos en efectivo.

Programa de observación de animales

Para los visitantes que quieran pasear viendo animales nocturnos (activos por la noche), se puede alquilar un servicio de coche eléctrico por 250.000 IDR la hora con capacidad para cinco personas. Se invitará a los visitantes a recorrer varios recintos/áreas designados para animales nocturnos, incluidos recintos/áreas de pequeños mamíferos, recintos/áreas de tigres, recintos/áreas de terrarios y recintos/áreas de hipopótamos. En este lugar, los cuidadores del zoológico ofrecerán alimentación animal y atracciones educativas en un horario predeterminado. Fajar agregó que su partido había elegido tipos de animales que están activos durante la noche para que esta actividad no perturbe el bienestar de los animales.

Sin embargo, si hay visitantes que no quieren participar en el programa, Bambang dijo que los visitantes aún pueden ingresar y disfrutar de las instalaciones allí. También podrán hacer un picnic en el lugar que determine la dirección.