Apertura en verde, se prevé que la JCI continúe fortaleciéndose en las primeras operaciones en 2026

Jacarta – IHSG abierto fortalecer 29 puntos o 0,34 por ciento en nivel 8.676 en la apertura de operaciones del viernes 2 Enero 2026.

William Hartanto, especialista en mercado de capitales y fundador de WH-Project, evaluó que técnicamente la JCI mostró indicios de un mayor fortalecimiento a principios de año.

«Después de experimentar un rebote después de cerrar la brecha en el nivel 8.554, movimiento «JCI formó un patrón de bandera alcista que indica el potencial de una continuación alcista», dijo William en su investigación, citado el viernes 2 de enero de 2026.

Sin embargo, añadió que la confirmación del patrón de bandera alcista se produciría si el JCI pudiera fortalecerse hacia el nivel de 8.700, que anteriormente había sido una fuerte zona de resistencia en el último mes.

Según William, hasta ahora no ha habido indicios de sobrecompra o presión de venta significativa sobre el movimiento de la JCI. También dijo que la tendencia de la JCI aún se encuentra en una fase de fortalecimiento, por lo que sigue abierta la oportunidad de continuar el aumento en el comercio de hoy.

«En base a estas condiciones, se proyecta que la JCI tenga el potencial de fortalecerse en el rango de 8.600 a 8.700», dijo.

Mientras tanto, una investigación de la multinacional Sekuritas evalúa que el movimiento de la JCI del viernes 2 de enero de 2026 se encuentra en una fase crucial con varios guión Técnicas a las que vale la pena prestar atención.

En el escenario más optimista o en el mejor de los casos, se estima que la JCI habrá completado una corrección de onda. [iv] desde la onda 5, abriendo así espacio para la continuación de la tendencia alcista para probar el área de resistencia en el rango de 8,730 a 8,905.

Sin embargo, todavía es necesario anticipar dos escenarios alternativos, en los que la JCI también tiene el potencial de experimentar más correcciones antes de seguir fortaleciéndose. Las áreas de soporte importantes se encuentran alrededor de 8.525 y 8.493, mientras que la resistencia más cercana se encuentra en 8.656 y 8.714.

«Mientras el índice pueda mantenerse por encima de este soporte, el sesgo del movimiento todavía tiende a ser de consolidación con oportunidades para un rebote abierto», dice la investigación.