Apertura en rojo, se prevé que la JCI se debilite debido a la lentitud de las bolsas de valores de Asia y el Pacífico

Jacarta – IHSG abierto debilitado 31 puntos o 0,38 por ciento en el nivel 8.210 en la apertura de operaciones del miércoles 5 de noviembre de 2025.
Fanny Suherman, jefa de investigación minorista de BNI Sekuritas, predice que la JCI tiene el potencial de seguir debilitándose en las operaciones actuales.
«El IHSG tiene el potencial de seguir debilitándose hoy», dijo Fanny en su investigación diaria del miércoles 5 de noviembre de 2025.
Mercado existencias en la región de Asia y el Pacífico se debilitó en las operaciones del martes pasado. El movimiento de la bolsa asiática fue en dirección opuesta al repunte de mundo financiero que fue impulsado por el fortalecimiento de las grandes acciones tecnológicas.
El repunte se debió a que las acciones de Amazon subieron un 4 por ciento después de que la compañía firmara un acuerdo de 38.000 millones de dólares con OpenAI, que aprovechará cientos de miles de unidades de procesamiento de gráficos (GPU) de Nvidia.
Las acciones de Nvidia también subieron alrededor de un 2 por ciento después de obtener permisos de exportación para enviar chips a los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
En la región de Asia y el Pacífico, el índice S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,91 por ciento. En Japón, el índice Nikkei 225 cayó un 1,74 por ciento y el Topix un 0,65 por ciento.
En Corea del Sur, el Kospi disminuyó un 2,37 por ciento mientras que el Kosdaq aumentó un 1,31 por ciento. Mientras tanto, el Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,79 por ciento.
La confianza en los mercados asiáticos todavía está presionada por las preocupaciones sobre una desaceleración económica global y la perspectiva de una política monetaria restrictiva.
«El soporte de la JCI está en el nivel de 8.180-8.200, mientras que la resistencia de la JCI está en el rango de 8.280-8.350», dijo.
