Apertura de IMOS 2025, Suzuki nueva motocicleta, automóvil oficial que ingresa a Busway

Yakarta, Viva – El siguiente es un resumen del artículo más popular de Viva Automotive El miércoles 24 de septiembre de 2025, que presentó las últimas actualizaciones sobre la exposición de dos ruedas, el nuevo lanzamiento de scooter, a la controversia del tráfico viral en las redes sociales.

Leer también: Netizen Sindir TNI CAR oficial que está decidido a pasar por el carril de la autobús



1. Exposición Vamos 2025 Abierto oficialmente: Ayuda a dirigir la venta de motocicletas de motocicletas



IMOS 2025 Exposición de Motocicletas de Indonesia

Leer también: IRC Boyong Última línea de neumáticos para iMOS 2025



La exposición 2025 de Indonesia Motorcycle Show (IMOS) se abrió oficialmente en Ice BSD City, Tangerang, del 24 al 28 de septiembre, con los últimos productos de motocicletas de marcas como Honda, Yamaha, Suzuki, Royal Enfield, así como apoyo de la industria de apoyo. Este evento apoyó el objetivo de vender motocicletas nacionales 6.4-6.7 millones de unidades este año, con el tema «viajes que realmente importan» que se centran en la seguridad, la sostenibilidad y la eficiencia. Leer más.

2. Suzuki lanzó oficialmente Access 125, elegante scooter para la movilidad urbana

Leer también: La exposición IMOS 2025 se abrió oficialmente: Ayuda a dirigir la venta de motocicletas de motocicletas





Suzuki Access 125 Oficialmente pavimentar Indonesia

Acceso de Suzuki 125 Lanzado oficialmente en IMOS 2025 con un diseño clásico moderno, un motor de 124 cc que funciona con 8.7 hp y características como el cargador USB y el equipaje de 24.4 litros, dirigido a necesidades urbanas eficientes y elegantes. Este scooter se vende por RP. 25.5 millones (OTR Yakarta) en tres colores elegantes, ofreciendo comodidad con un peso ligero de 106 kg y un sistema de frenado combinado para una seguridad óptima. Leer más.

3. Netizens sarcásticamente Coche oficial Tni que estaba decidido a pasar el carril de la autobús



Los autos de servicio TNI ingresan a Transjakarta Line Foto : Capturas de pantalla de Instagram/@jakartacelatan24 horas

El automóvil oficial de TNI con una placa roja fue atrapado en la cámara que cruzó la línea especial Transjakarta Corredor 13 de Tenean a CileG, provocó críticas a los internautas por violaciones de las reglas de tráfico que deberían ser estériles para el transporte público. Los videos virales en Instagram llevaron a una sátira de ciudadanos sobre la injusticia de la aplicación de la ley, aunque no hubo una respuesta oficial del TNI o la policía con respecto a este incidente. Leer más.