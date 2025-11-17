Apersi revela impactantes datos de distribución de KPR

Jacarta – Asociación de promotores de viviendas y asentamientos en toda Indonesia (apersión) admitió que continuaría centrándose en su compromiso de construir viviendas para personas de bajos ingresos (MBR).

El presidente general del PPD de Apersi, Junaidi Abdillah, enfatizó que este compromiso también está en línea con el Programa Tres Millones de Casas lanzado por el gobierno.

«Apoyamos el Programa Tres Millones de Casas lanzado por el gobierno del presidente Prabowo Subianto. Para nosotros, tener una casa aumentará la dignidad de las personas», explicó, el lunes 17 de noviembre de 2025.

La atención de Apersi a las viviendas de las personas se puede ver en los datos sobre la distribución de los préstamos para la propiedad de viviendas en el marco del programa de Servicio de Liquidez para la Financiación de la Vivienda (FLPP KPR).

Citando datos de la Agencia Pública de Gestión del Ahorro para la Vivienda (BP Tapera), desde 2022 hasta el 14 de noviembre de 2025, la Asociación, fundada en 1998, distribuyó 219.631 viviendas protegidas.

En ese período, el valor del FLPP KPR absorbido por Apersi alcanzó alrededor de 26,3 billones de IDR y se distribuyó en 5.416 complejos de viviendas en 311 distritos y ciudades de Indonesia.

La distribución de FLPP Apersi KPR se realiza en colaboración con los bancos canalizadores socios de BP Tapera, uno de los cuales es PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

En el período comprendido entre 2022 y el 14 de noviembre de 2025, un total de 130.514 viviendas subvencionadas construidas por Apersi utilizaron FLPP KPR distribuido por BTN.

Esto significa que la porción de BTN equivale al 59,42 por ciento del total del FLPP KPR absorbido por los miembros de Apersi en el rango 2022-2025.

El resto colabora con otros bancos de distribución FLPP KPR como PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) y PT Bank Mandiri (Persero) Tbk o Mandiri.

Este año específicamente, Apersi aportó 66.147 viviendas subvencionadas o alrededor del 29,88 de la distribución nacional total del FLPP KPR de 221.395 unidades.

Apersi es el segundo mayor contribuyente a la distribución de FLPP KPR a nivel nacional, cuyo objetivo es alcanzar las 350 mil unidades para 2025.

«Un total de 3.100 miembros de Apersi están dispuestos a trabajar duro para alcanzar el objetivo nacional del FLPP KPR de este año de 350.000 unidades», subrayó Junaidi.

El ministro de Vivienda y Zonas de Asentamiento, Maruarar Sirait, afirmó que la cuota FLPP KPR de 350 mil unidades en 2025 es la mayor de la historia.

Según él, la cantidad y calidad de las casas construidas por Apersi es buena. Por ello, invitó a todos los desarrolladores, incluido Apersi, a participar en el cumplimiento de la cuota FLPP KPR de este año de 350 mil unidades. «Trabajemos duro en el mes y medio que queda», dijo Ara, el apodo de Maruarar.