Apellidos de prohibición, no manifestaciones basadas en castas







El gobierno de Uttar Pradesh ha prohibido expresiones públicas de identidades como manifestaciones basadas en castas y exhibición de nombres de Jati en vehículos y letreros. Estas medidas se han tomado en la directiva del juez Vinod Diwakar, del Allahabad tribunal superiorquien pensó que la alarma de la casta milita contra el «espíritu de la unidad y el progreso nacional» y, por lo tanto, es «antinacional». Su formulación supone que el orgullo de la casta entre la gente de la India subordina su sentido de ser indio para pertenecer a un grupo social.

Sin embargo, la Unidad Nacional del Gobierno de UP y Diwakar desean falsificar no se puede lograr mientras India tenga miles de apellidos, y la mayoría de ellos reservados para el uso exclusivo de innumerables subconclas extendidas entre todas las religiones. Los apellidos son como luces de neón, mostrando silenciosamente las identidades de casta de quienes las llevan. Tienen una relevancia inmensa en las ciudades, cuyos ciudadanos, en su mayoría, habían atomizado y existen existencias anónimas, rara vez saben, a diferencia de las de las aldeas, las historias íntimas del otro, sus apellidos son códigos que se agrietan para identificar su casta, sin tener que ser «impolitados» o «casteistes» preguntándoles al respecto.

El anonimato de la vida de la ciudad inspira a los padres a dar apellidos de casta neutrales o ambiguos a sus hijos, con la esperanza de que no sean discriminados por pertenecer a grupos subalternos. Su miedo es real. En 2007, los académicos Sukhadeo Thorat y Paul Attwell enviaron por post tres conjuntos de solicitudes, una de un musulmán, un Casta programada candidato y un candidato de alta casta, todo fácilmente identificable por sus nombres, con calificaciones educativas coincidentes en respuesta a trabajos del sector privado anunciados en los periódicos. Encontraron que SC y los candidatos musulmanes les fue significativamente menos que sus homólogos de casta alta.

Sin embargo, la adopción de apellidos de casta no específicos puede tener implicaciones severas, como el investigador Rajnikant Parmar encontró en su estudio de Gujarat urbano. Permitió que los dalit de clase media residan en colonias dominadas por las castas superiores, pero el descubrimiento casual de su casta invitó al ridículo y, a veces, a la expulsión. Se abstuvieron de participar en programas comunitarios, temiendo que pudiera exponer el camuflaje que oculta su identidad de casta. Los estudiantes de Dalit sin apellidos de casta tenían la cruel opción de aprovechar las becas para los SC y la salida de su identidad, o renunciar a ellos para continuar haciéndose pasar por no dalit.

El antropólogo Bhawani Buswala, en su estudio de Rajasthan, narra la historia de Karan, un Dalit, a quien una compañía privada contrató para vender sus productos de puerta en puerta en las aldeas de un distrito adyacente a su. Karan descubrió que la gente tenía más curiosidad por su casta que los productos que estaba vendiendo. Creyendo que su casta era deprimente de las ventas, Karan tomó el nombre de ‘Prithviraj Singh’. Sus ventas se dispararon, al igual que su miedo a ser descubierto como un Rajput falso. Karan renunció al trabajo.

Estas anécdotas demuestran que los apellidos son impedimentos mucho mayores para forjar la unidad nacional que las manifestaciones basadas en castas, que a menudo son misiones de igualdad de derechos y empoderamiento. Los apellidos, de hecho, crean sus propias jerarquías de orgullo y desprecio, opresores y los oprimidos.

Este truismo ha provocado esfuerzos periódicos para eliminar los apellidos. El más exitoso de estos fue encabezado por EV Ramasamy, recordado popularmente como Periyar, en Tamil Nadu. En 1929, Periyar dejó caer su apellido, Naicker, cuyo uso creía que implicaba conformes y preservando el orden social opresivo de los no cerebrales. A partir de entonces, en la Conferencia de Salem de 1944 del Partido de la Justicia, una resolución pidió a las personas que abandonen inmediatamente el «sufijo a los nombres que connotan la casta». En Tamil Nadu de hoy, pocos emplean apellidos que proclaman su casta.

Los socialistas también se enfurecieron contra los apellidos en el corazón hindi en la década de 1960, pero no lograron alterar las prácticas de nombres. Vignesh Rajahmani, autor de la ruta dravidiana, acredita la casi obligación de los apellidos de casta en Tamil nadu Para los maestros de escuela, cuyos padres, en respuesta a la llamada de Periyar en la década de 1930, no les dieron un apellido de casta. Estos maestros de escuela, a su vez, se negaron a registrar los nombres de castas de los estudiantes, principalmente eligiendo escribir el nombre de su padre como apellidos. Las escuelas solían ser los sitios donde los niños recibían nombres legales, ya que el registro de nacimiento y muerte, se hizo obligatorio solo en 1969, tardó décadas en convertirse en universales. ¡Una revolución de nombres fue generada por casualidad!

Sin embargo, la discriminación de castas y las desigualdades persisten en Tamil Nadu, posiblemente en menor grado en comparación con su prevalencia en la mayoría de los estados. De hecho, la casta no desaparecerá con los apellidos de casta que caen en desuso. Los apellidos neutrales de casta tampoco ocultan impenetrablemente las identidades de casta de quienes los llevan. Kishor no es un apellido brahmán, pero Bihar es consciente de la identidad de la casta de Prashant Kishor, el líder emergente allí.

Sin embargo, tiene más sentido abolir oficialmente los apellidos de castas que prohibir las manifestaciones basadas en castas. El primero mejorará la posibilidad de que las castas más bajas escapen de la discriminación y el desprecio de aquellos que heredan los apellidos que anuncian sin sonido su presunta superioridad. Un país sin apellidos, con el tiempo, privaría a los ciudadanos de la pista necesarios para descifrar la casta en las ciudades. India necesita viajar en la dirección opuesta a la de PavoDonde, en 1934, se pidió a todos los ciudadanos que eligieran un apellido para sus familias. Hasta entonces, principalmente convirtieron sus apodos en apellidos. Para empezar, la India oficial, como propuso el académico HS Komalesha, debería dejar de pedirle a las personas que revelen obligatoriamente sus apellidos.

El escritor es periodista senior y autora de Bhima Koregaon: desafiante casta

Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com

Las opiniones expresadas en esta columna son del individuo y no representan las del documento.





Fuente