¡Apelación rechazada! Enea Bastianini permanece castigado en MotoGP Hungría 2025

VIVA – En Motogp Gran Premio de Hungaria, Enea Bastianini Del equipo de Tech3 KTM recibir oración penalización de doble vuelta doble Porque se considera «conducir irresponsable y causar accidentes» en las carreras de sprint. Aunque el corredor presentó una defensa bastante convincente, finalmente su argumento no fue recibido por el Consejo de Administración. La siguiente explicación en detalle:

Leer también: Yamaha Ready to Shake MotoGP 2025 con su último prototipo V4



El incidente comenzó con el sprint motogp húngaro cuando Bastianini experimentó colisión con Johann Zarco en la esquina 9. Afirmó que la colisión no era completamente su error, sino que ocurrió por daños al dispositivo de altura de transporte después de recibir una colisión de Fabio Quartararo en la esquina anterior 1.



Illustrati Enea Bastianini Di Red Bull Gasgas Tech3

Leer también: La ferocidad de Alex Márquez y Fermin Aldeguer cosechó elogios



Según Bastianini, el dispositivo no funcionaba normalmente, haciéndolo incapaz de frenarse bien y finalmente se estrelló contra Zarco.

Material de defensa: ¿Es lo suficientemente fuerte?

Leer también: Marc Márquez da respeto, reacio a ganar el título de MotoGP en la icónica región de Rossi



Tech3 trae datos técnicos a Steward para respaldar la afirmación de que el daño técnico es la causa principal de la colisión. Sin embargo, Steward considera que la evidencia es menos convincente para demostrar que el incidente es causado únicamente por daños técnicos.

«Experimentó problemas con el dispositivo de altura posterior. No podía frenar correctamente y finalmente hizo que Zarco saliera», dijo Herve Poncharal desde Viva Automotive de Chocar Martes 26 de agosto de 2025.

El administrador se centra en la seguridad y el precedente

El Consejo de Administración también considera la posibilidad de abrir un «precedente peligroso», a saber, permitiendo el acto de defender basado en un dispositivo de altura de transporte que está accidentalmente activo. Steward no quiere proporcionar una brecha para reclamos similares para el futuro, si se presenta nuevamente un incidente similar por razones técnicas

Evidencia crucial: Bastianini no ajusta la fuerza de frenado

La recordación muestra que Bastianini se frena más lento que otros corredores frente a él, independientemente de las afirmaciones técnicas. Steward vio que a pesar de que era consciente de la activación del dispositivo de altura de transporte, debería cambiar su fuerza de frenado para evitar accidentes. El hecho de que Bastianini no ajustara esta fuerza de frenado debilitó su defensa.

Penalización de doble vuelta doble

Además, debe tenerse en cuenta que esto no es violación Primero Bastianini esta temporada. Anteriormente también cometió un error de inicio en el MotoGP francés, de modo que la oración esta vez se convirtió en una vuelta doble larga, usada más severa porque esta fue una violación repetida.

Por qué el castigo no continúa al Barcelona

Curiosamente, a pesar de que se dio el castigo, aparentemente no había necesidad de vivir en la próxima carrera (Barcelona). Esto se debe a que la penalización se «considera servida» a pesar de que la carrera de sprint termina en desprendimiento debido al accidente. Según las reglas de MotoGP, una sanción que no puede llevarse a cabo porque los incidentes que no están directamente relacionados con violaciones se consideran válidos sin la necesidad de repetirse en la próxima carrera.



Equipo de Pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini

Enea Bastianini presentó una defensa válida del daño del dispositivo de altura de transporte debido a una colisión. Sin embargo, Steward MotoGP evaluó que la evidencia no era lo suficientemente fuerte como para superarlo por completo.

La grabación muestra que Bastianini no adaptó el frenado que debería haber sido detectado por problemas técnicos, debilitando su argumento.

Además, fue la segunda violación esta temporada en hacer que el castigo sea más severo. Toda la situación confirma que el administrador de MotoGP mantiene mucho la consistencia de las reglas para mantener la seguridad y evitar precedentes técnicos que pueden ser mal utilizados.