Yakarta, Viva – Presupuesto para ingresos y gastos estatales Apbn Arrastrar para hacer el desarrollo carretera de peaje solo obstaculizado.

El Parlamento ahora está discutiendo cualquier proyecto que pueda y debe ser financiado por el borrador de APBN o el proyecto de presupuesto estatal de 2026 presentado por el Gobierno a través del Ministro de Finanzas (Ministro de finanzas) para ser discutido por unos dos meses.

La decisión final saldrá a fines de noviembre de 2025. Por supuesto, este debate no es fácil. Muchos ministerios/instituciones deben trabajar con un presupuesto mucho más pequeño porque los ingresos fiscales no son suficientes para cubrir el gasto estatal.

Esto fue experimentado por Alemania. Al comienzo de la discusión del proyecto de presupuesto estatal, el Ministro de Finanzas y Canciller Adjunto Lars Klingbeil habló sobre los tiempos difíciles que llaman al gobierno de la coalición cristiana CDU/CSU y SPD Social Demorat-Had para tomar decisiones valientes y desagradables.

«Esto será agotador y desafiante. Esta deuda muy alta en el país ocurre por última vez durante el pandemi Covid-19», dijo Klingbeil, como se cita en el sitio DWDomingo 28 de septiembre de 2025.

El Ministerio de Transporte alemán en realidad no está preocupado de que se vea afectado por los ahorros presupuestarios. Las mejoras de infraestructura dañadas son la principal prioridad.

Recientemente, el gobierno ha lanzado un Fondo de Infraestructura Especial y Protección Climática por valor de 500 mil millones de euros (RP9,756 billones) que se financia con la deuda estatal.

«(Infraestructura) Nuestro país está dañado debido a los ahorros en muchos campos. Queremos que la excavadora esté operando pronto», dijo el Ministro de Finanzas Lars Klingbeil.

El Ministro de Transporte, Patrick Schnieder espera que su ministerio se beneficie de este fondo especial.

Rutas de transporte como carreteras, vías ferroviarias y puentes, incluso en infraestructura cuyas condiciones en Alemania son muy malas. Las carreteras de peaje o la autopista en Alemania tienen una longitud total de aproximadamente 13,200 kilómetros.

Según los datos del Ministerio de Transporte, la mitad de las carreteras de peaje totales fueron dañadas. Si se combina con los 25,000 kilómetros de carreteras de carreteras nacionales, deben mejorarse.

La condición del puente en las carreteras de peaje también es más preocupante. Alrededor de 5,000 puentes necesitan reparaciones o recién construidos.

Las redes ferroviarias alemanas (rieles, carriles, estaciones y reguladores de señales) también están ampliamente dañadas, por lo que solo la mitad del número de trenes llega a tiempo.

El Ministro de Finanzas, Klingbeil asignó casi 12 mil millones de euros (RP234 billones) de fondos especiales de préstamos para el Ministerio de Transporte en el año fiscal actual. En 2026, el número incluso alcanzará más de 21 mil millones de euros (RP409 billones).

Sin embargo, el inesperado del Ministro de Transporte Schnieder fue que el Ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, realmente redujo los artículos de asociación del Ministerio de Transporte en 10 mil millones de euros a 28 mil millones de euros.

Aun así, Klingbeil negó haber asignado fondos especiales de préstamos para cubrir el déficit presupuestario.

La oposición también criticó al Ministro de Finanzas Lars Klingbeil, porque anteriormente el gobierno federal prometió que los fondos especiales de préstamos solo se utilizarían para financiar inversiones adicionales en nuevos proyectos.

El Ministro de Transporte también reaccionó la ira. No solo porque recibirá un presupuesto menos, sino también porque enfrenta restricciones adicionales.

Desde fondos especiales de préstamos, no debe haber financiamiento para un nuevo desarrollo o expansión, excepto el puente en la autopista que no se puede mejorar.

Por esta razón, se proporciona un presupuesto regular. Sin embargo, según el Ministro de Transporte Patrick Schnieder, el presupuesto reducido ya no será suficiente.

«Nos falta 15 mil millones de euros (RP292 billones) para el período 2026 a 2029. Hay 74 proyectos de construcción y expansión de carreteras de peaje y 99 proyectos de carreteras planificados deben detenerse o posponerse por un tiempo», se quejó Schnieder.

Por ahora, el enfoque del gobierno es la renovación y el mantenimiento, pero en el próximo presupuesto priorizará la construcción de nuevas carreteras y nuevas vías ferroviarias.

La Corte Suprema Federal requiere que el gobierno haga un ahorro presupuestario más estricto. El informe RapBN 2026 muestra que casi un tercio del gasto estatal se financia a través de la deuda. Esto puede desencadenar la espiral de la deuda (condiciones como el ‘orificio de cubierta del orificio de excavación’).