APBD aumenta, el gobierno provincial de DKI Yakarta se centra en mejorar la infraestructura de la ciudad

Jacarta – El Gobierno Provincial de DKI Yakarta determina el valor del Presupuesto Ingreso Y Compras Los cambios regionales (APBD) para 2025 ascienden a 91,86 billones de rupias. Esta cifra es un aumento de alrededor del 0,57 por ciento con respecto al APBD puro de 2025 por valor de 91,34 billones de rupias.

“DKI APBD «sufrió cambios como se indica en el Proyecto de Enmienda de la APBD de 2025 (APBDP). Se acordó aumentar el valor del presupuesto a 91,86 billones de IDR, o un aumento de alrededor del 0,57 por ciento en comparación con la APBD pura de 2025», escribió el Gobierno Provincial de DKI Yakarta en un comunicado oficial, el sábado 22 de noviembre de 2025.

El Gobierno Provincial de DKI enfatiza que la estructura del APBD de 2025 se prepara en equilibrio entre los ingresos y gastos regionales. Los ingresos regionales totales se fijan en 91,86 billones de IDR, que consisten en ingresos regionales de 84,45 billones de IDR e ingresos financiación área IDR 7,40 billones.

«La Renta Original Regional (PAD) es el mayor componente de los ingresos, alcanzando los 54,19 billones de IDR. De esa cantidad, los impuestos regionales aportan 48 billones de IDR, los gravámenes regionales 1,39 billones de IDR, los ingresos gestión «La riqueza regional separada es de 774 mil millones de IDR, y otros PAD legítimos son de 4,02 billones de IDR», se dice en el comunicado.

Mientras tanto, los ingresos por transferencias alcanzaron los 30,08 billones de rupias, seguidos por otros ingresos regionales legítimos de 172 mil millones de rupias. En el lado de la financiación, el año pasado SILPA aportó 4,43 billones de IDR y unos ingresos por préstamos regionales de 2,97 billones de IDR.

En términos de gasto, el gasto regional total también se fija en 91,86 billones de rupias. El gasto regional alcanzó los 85,97 billones de IDR, que consisten en gastos operativos de 67,40 billones de IDR, gastos de capital de 15,25 billones de IDR, gastos inesperados de 2,95 billones de IDR y gastos de transferencia de 367,89 mil millones de IDR.

Mientras tanto, el gasto de financiación regional incluye inversiones de capital de 3,90 billones de IDR y financiación de deuda principal de 1,98 billones de IDR.

El Gobierno Provincial de DKI considera la mejora de la calidad del medio ambiente y la infraestructura de la ciudad como una de sus principales prioridades. La atención se centra en la prevención de inundaciones, el suministro de agua potable, la gestión de residuos y la reducción de emisiones que apoyan el desarrollo urbano sostenible.

Otros programas prioritarios incluyen manejar los atascos de tráfico, acelerar el crecimiento económico, la gobernanza adaptativa y mejorar el bienestar de la comunidad a través de educación, salud, seguridad social y espacios públicos inclusivos gratuitos.

tvOnenews.com/Abdul Gani Siregar