Apasionado, los segundos de Avanza golpearon 5 autos alineados en Pik

Yakarta, Viva – El ambiente de la mañana en el área de élite de Pantai Indah Kapuk (Pik), North Yakarta, de repente tenso. Un Toyota Avanza que condujo rápido de repente perdió el control y golpeó los otros cinco vehículos arriba puente Linggih 1, domingo 14 de septiembre de 2025.

Leer también: ¿El auto comienza a sentirse incómodo? Intenta verificar esta sección



Video segundos de accidentes que circulan en las redes sociales muestran un número móvil Detente en el hombro de la carretera. Desde la parte posterior, la avanza blanca llegó a alta velocidad y abotonó sin piedad el auto frente a él hasta que estuvo en fila.

«Pérdida Supuestamente llegando a cientos de millones, si es así? «Como se cita de la cuenta de Instagram @Garage. Quarter, lunes de septiembre de 1525.

Leer también: El peligro de conducir cuando el indicador de aceite está encendido, ¡no se subestimen!



Leer también: KPK Cecar Ex Wamenaker Noel sobre tres autos que faltan en Rumdin



Mientras tanto, relacionado con esto, la policía habló. El jefe de la Unidad de Tráfico de la Policía del Metro del Metro de Yakarta, dijo el comisionado de policía adjunto Edy Wibowo, inicialmente el vehículo de Avanza conducido por el hermano A conducía de sur a norte.

«Justo en el puente, la avanza chocando Honda Jazz es empujado hacia adelante para chocar contra otros cuatro autos que están estacionando «, dijo Edy Wibowo.

En total hay seis vehículos que fueron víctimas, que van desde Honda Jazz, Honda Brio, Toyota Vios, Toyota Altis, hasta Toyota Fortuner. Afortunadamente, no hubo víctimas ni lesiones. Sin embargo, daños graves a los autos involucrados.

«Seis vehículos involucrados en Wrecked. Por la causa que todavía estamos investigando», dijo Edy.