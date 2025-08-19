Apartamento de Cengkareng City Park se incendió, los residentes fueron evacuados

Martes 19 de agosto de 2025 – 19:27 Wib
Yakarta, Viva – Fuego golpear Departamento City Park, Cengkareng Timur, West Yakarta, martes 19 de agosto de 2025.
Leer también:
Pramono: los solicitantes Damkar Translucent 24 mil personas, pero solo el 17 por ciento aprobó la administración
La información de la oficina del Servicio de Bomberos y Rescate de West Yakarta (Gulkarmat) dijo que el primer informe se recibió a 18.02 WIB. Diez minutos después, los oficiales habían llegado a la ubicación con el despliegue inicial de la oficina del sector de Cengkareng.
«El objeto en llamas se encuentra en el piso 11 del apartamento de City Park. Actualmente el proceso de extinción y evacuación de los residentes», dijo el comunicado del Centro de Comando Damkar West Yakarta.
Leer también:
Una explosión al borde de la ciudad de Lyon francesa, 1 persona fue asesinada y 18 heridos
Hasta 19 unidad Los autos Damkar y 95 personal fueron desplegados en la ubicación. Los oficiales intentan localizar el incendio para no extenderse al otro piso del apartamento.
Hasta que se revelara esta noticia, el proceso de apagón aún estaba en curso. No ha habido informes oficiales sobre víctimas o las causas del incendio.
Pramono se sorprendió al 45 por ciento de los registrantes de Damkar del exterior, ciudadanos permanentes prioritarios de Yakarta
El gobernador de Yakarta, Pramono Anung, recibió un informe de que el registro de los bomberos de DKI Yakarta (Damkar) era de 24,405 personas.
Viva.co.id
19 de agosto de 2025