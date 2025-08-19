Apartamento de Cengkareng City Park se incendió, los residentes fueron evacuados

Yakarta, Viva – Fuego golpear Departamento City Park, Cengkareng Timur, West Yakarta, martes 19 de agosto de 2025.

La información de la oficina del Servicio de Bomberos y Rescate de West Yakarta (Gulkarmat) dijo que el primer informe se recibió a 18.02 WIB. Diez minutos después, los oficiales habían llegado a la ubicación con el despliegue inicial de la oficina del sector de Cengkareng.

«El objeto en llamas se encuentra en el piso 11 del apartamento de City Park. Actualmente el proceso de extinción y evacuación de los residentes», dijo el comunicado del Centro de Comando Damkar West Yakarta.

Hasta 19 unidad Los autos Damkar y 95 personal fueron desplegados en la ubicación. Los oficiales intentan localizar el incendio para no extenderse al otro piso del apartamento.

Hasta que se revelara esta noticia, el proceso de apagón aún estaba en curso. No ha habido informes oficiales sobre víctimas o las causas del incendio.

