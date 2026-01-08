Aparición viral de burbujas de gas de sedimentos de lodo en Nangan Raya Aceh después de la inundación

AcehVIVA – Los usuarios de las redes sociales quedaron impactados por la apariencia. burbuja gas que surgió del suelo en Pulo Raya Hamlet, Gampong, Gunong Cut Village, Nangan Raya Regency, Aceh. Las burbujas de gas aparecieron después de las inundaciones repentinas que azotaron la región de Aceh a finales de noviembre pasado.

En un vídeo compartido por el usuario de TikTok @znlabdn011 Al principio parecía que el agua en el barro estaba hirviendo, pero después de una inspección más cercana resultó que eran como burbujas de gas. Se ve a la población local realizando experimentos.

En la grabación, un hombre intenta colocar una lata con un agujero en la parte superior en la zona de la burbuja de gas. Luego le puso una hoja seca y pareció que la hoja se incendió inmediatamente. El hombre volvió a realizar la misma acción dos veces, en el segundo intento vio llamas bastante grandes alcanzando las hojas secas.

También se puede observar que no se trata de un solo punto, se informó que hasta el martes pasado había más de 20 puntos de burbujas de gas en ese lugar.

La Agencia de Gestión de Petróleo y Gas de Aceh llega a su ubicación

Mientras tanto, en la cuenta oficial de TikTok del Regente de Nagan Raya, Dr. TR. Keumangan, martes 6 de enero de 2026, partes de la Agencia de Gestión de Petróleo y Gas de Aceh (BPMA) también inspeccionaron el lugar. BPMA, junto con el Equipo de Energía de Recursos Minerales de Aceh, investigó las burbujas de gas para determinar si contenían sustancias peligrosas o no.

«Hemos comprobado a través de múltiples detectores de gas que no hay H2S (sulfuro de hidrógeno). Pero inmediatamente haremos un seguimiento para comprobar minuciosamente si esta exposición es realmente gas de pantano o si hay potencial de gas aquí», dijo el jefe de la Agencia de Gestión de Petróleo y Gas de Aceh, Nasri Djalal, citado en una transmisión de YouTube.

Nasri también dijo que su partido llevaría a cabo más controles utilizando herramientas especiales para determinar la composición del gas en el lugar.

«Más adelante comprobaremos la composición del gas existente. Luego usaremos herramientas para ver la composición del gas existente y, por lo general, el volumen del gas de pantano es poco profundo y no es económico», dijo.